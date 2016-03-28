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حاكما الفجيرة ورأس الخيمة يحضران مأدبة غداء عبدالله الزعابي

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حاكما الفجيرة ورأس الخيمة يحضران مأدبة غداء عبدالله الزعابي حاكما الفجيرة ورأس الخيمة يحضران مأدبة غداء عبدالله الزعابي

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله محمد بن قضيب الزعابي في منزله بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة على شرف سموهما.

كما حضر المأدبة إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والمدعوين.

زفاف

وفي وقت آخر، حضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حفل الزفاف الذي أقامه سالم بن حروز علي الخنبولي الشحي في الساحة أمام منزله بمنطقة وادي البيح في رأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة السيد سعيد راشد علوان الحبسي.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، إلى جانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

تكريم جائزة التميز الحكومي

من جهة أخرى تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ينظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي الدورة العاشرة 2015 وذلك يوم الأربعاء المقبل بمسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

يحضر الحفل رؤساء ومديرو الجهات الحكومية والخاصة وموظفو حكومة رأس الخيمة بالإضافة إلى مديري الجهات الاتحادية في الإمارة وأعيان البلاد.

وسيطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال الحفل مبادرة تطويرية رائدة للارتقاء بالعمل الحكومي.

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