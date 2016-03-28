حمدان بن زايد: دعمنا مستمر لأبنائنا الطلبة والعاملين في الميدان التربوي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، في قصر النخيل بأبوظبي، حرصه على تقديم جميع أوجه الدعم المستمر لأبنائنا الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.

جاء ذلك لدى استقبال سموه وفداً تربوياً برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، بحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومحمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس، وصالح المزروعي، المدير الإقليمي لمكتب الغربية التعليمي، و10 من مديري ومديرات مدارس المنطقة الغربية.

ورحب سموه بالوفد التربوي، معرباً عن تقديره لما يقدمه من عطاءات جليلة في دفع المسيرة التعليمية، وإعداد جيل على قدر عالٍ من الوعي، يتمتع بأفضل المهارات والمؤهلات العلمية، إضافة إلى دوره الفعال في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التقاليد والثقافة المحلية.

استراتيجية

وفي سياق آخر، اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة البيئة بأبوظبي، على آليات ومحاور تطبيق استراتيجية الغابات التي تم اعتمادها في عام 2014، وتهدف إلى رفع فعالية إدارة الغابات، من خلال التركيز على محاور عدة، أهمها الاستغلال الأمثل للمياه بجميع مصادرها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع العضو المنتدب لهيئة البيئة أبوظبي، بحضور رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة للهيئة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز دور الغابات واستخداماتها.