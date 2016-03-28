فني تكييف يهتك عرض طفلة بالإكراه

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، النظر في قضية فني تكييف من جنسية آسيوية، تتهمه النيابة العامة، بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والاعتداء على براءتها، بعدما انتهز فرصة وجودها معه وانشغال والدتها، وذلك أثناء وجوده في منزل ذويها للقيام بأعمال الصيانة.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ يفيد بتعرض طفلة الى واقعة هتك عرض بالإكراه، وذلك بعد أن قامت والدة الطفلة بسرد ما حصل مع ابنتها لزوجها، الذي بادر على الفور بإبلاغ الواقعة للأجهزة الأمنية، وعلى ضوئها تم القبض عليه واستجوابه من النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة بتهمة هتك عرض بالإكراه لطفلة.

وقال والد المجني عليها: إن المتهم حضر إلى منزله بناء على طلبهم لصيانة أجهزة التكييف، وأثناء قيامه بالأعمال طلب من والدة الطفلة إحضار عدد من الأكياس البلاستيكية، فتوجهت الى المطبخ لإحضار الأكياس، وأثناء ذلك حضرت إليها طفلتها وهي تبكي وتقول بأن المتهم قد احتضنها وحاول تلمس مناطق من جسدها.

وخلال الجلسة أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وقال: عندما كنت موجودا بداخل إحدى غرف المنزل، إذا بالطفلة تدخل إلى الغرفة مسرعة، حيث قامت بالإمساك بمعداتي المعدنية الحادة، مشيراً إلى أنها هرعت إليه عندما قام بالصراخ عليها وتحذيرها، فقام باحتضانها وتهدئتها لأنها كانت خائفة وكان جالساً على الأرض.

وأكد أنه لم يلمسها أو يتحسس صدرها ومناطق عفتها، لافتاً إلى أن التقرير الطبي، أشار الى عدم تعرض الطفلة الى أي إصابات، مستغرباً ما حصل معه.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهم قرر قاضي المحكمة حجز القضية الى جلسة 19 أبريل المقبل للحكم.

مطور تربوي

تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات من ضبط مدير مدرسة من جنسية أجنبية، وبحوزته مخدر الحشيش، حيث تم استقطابه الى الدولة بهدف تطوير المنظومة التربوية بداخل إحدى المدارس الخاصة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الى القضاء، بتهم حيازة المواد المخدرة، حيث اشتبهت عناصر إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات بأبوظبي، بشخص يحمل جنسية إحدى دول أميركا الشمالية، أثناء دخوله الى مطار أبوظبي الدولي، فتمت إحالته إلى السلطات المختصة بالمطار، والتي قامت بتفتيشه ذاتياً وعبر جهاز الفحص، حيث تبين وجود قطعة حشيش بداخل جيب المتهم.

وخلال الجلسة اعترف المتهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة في خارج الدولة، منكراً تهمة حيازتها،