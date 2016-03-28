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العثور على جثة مسن عارية داخل شقة فى رأس البر بدمياط

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العثور على جثة مسن عارية داخل شقة فى رأس البر بدمياط العثور على جثة مسن عارية داخل شقة فى رأس البر بدمياط
تلقى اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط بلاغا من قسم شرطة رأس البر يفيد العثور على جثة موظف فى العقد السادس بالمعاش من العمر عارية داخل شقته فى منطقة المستشارين.

وانتقل قوة من قسم شرطة رأس البر إلى موقع البلاغ حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى أحمد سعد حسن زاهر يبلغ من العمر60 عاما من المنصورة وهو موظف بالمعاش، ووجد عاريا داخل الشقة، وتبين أن أبناءه حاولوا الاتصال به أكثر من مرة ولكنة لم يرد، وعندما حضروا وقاموا بفتح باب الشقة ووجدوا جثته والدهم عارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.


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