على المصيلحى لـ"خالد صلاح": بيان الحكومة اعتمد على"وعود لن تنفذ" خلال عامين

أبدى النائب البرلمانى على المصيلحى، ملاحظاته على بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان صباح اليوم الأحد، مؤكدًا، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر " الذى يذاع على فضائية النهار، أن البيان يشخص واقع التحديات التى تواجهها الدولة بصورة واضحة، لكنه اعتمد على طريقة الوعود التى لا تستطيع تنفيذها فى عامين، لافتا إلى أن "الكيف غير واضح".

من جانبه قال النائب البرلمانى أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إنه يتجه نحو منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقتضى الوقوف معها.

وأضاف السجينى، أن بيان الحكومة تضمن تشخيصا كاملا للواقع المصرى، ولديه إحساس بالأمراض التى يعانى منها المجتمع.

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