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تفاصيل محاولة الاستهداف الفاشلة لكمين أمنى متحرك بالعريش

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تفاصيل محاولة الاستهداف الفاشلة لكمين أمنى متحرك بالعريش تفاصيل محاولة الاستهداف الفاشلة لكمين أمنى متحرك بالعريش
أفاد مصدر أمنى وشهود عيان لـ"اليوم السابع"، أن المحاولة الفاشلة لاستهداف كمين شرطة متحرك مساء اليوم الأحد بالعريش وقعت عند مدخل حى أبو صقل المؤدى إلى مدينة العريش الشبابية.

وأشارت المصادر إلى أن عبوة ناسفة زرعها مجهولين على جانب الطريق وانفجرت أثناء مرور قوة أمنية دون أن تصيب العربات، وأحدث الانفجار دوى هائل أدى إلى تهشم نوافذ المنازل المجاورة، فيما سادت حالة من الهلع والخوف بين الأهالى.

وأطلقت قوات الأمن نيران تحذيرية بكثافة بكافة أنحاء المنطقة، وتوقفت حركة السير بمنطقة الانفجار والتزم الأهالى منازلهم.


>فشل محاولة إرهابية لاستهداف "كمين شرطة" على ساحل مدينة العريش
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