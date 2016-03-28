وكيل تعليم الجيزة تفوز بلقب أفضل قيادة تعليمية على مستوى الوطن العربى

فازت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على مستوى الوطن العربى، بلقب أفضل قيادة تعليمية ضمن المسابقة التى نظمها نادى النوايا الحسنة الدولى ومنظمة الأمومة والطفولة.

حيث تم تكريم الدكتورة بثينة كشك، بمنحها درع وشهادة تقدير من السيناتور طارق حمدان بحضور عدد من الفنانين بفندق الكنوراد بقاعة النيل فى مهرجان الفارسات الدولى"المرأة الفارسة" وتصديها للإخوان ورفع مستوى العملية التعليمية واكتشاف الموهوبين فى مدارس محافظة الجيزة.

ننشر المقترح النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة المعد من اتحاد الطلاب

>