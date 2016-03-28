بالفيديو - عزمي مجاهد لميسي: تبرع لإسرائيل.. والأرجنتين أولى بالحذاء

هاجم عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم ليونيل ميسي ساحر برشلونة، بسبب تبرعه بحذائه لفقراء مصر خلال استضافته في برنامج تليفزيوني.

وحل ميسي ضيفا على قناة "MBC مصر" وأنهى الحلقة بالتبرع بحذائه من أجل بيعه في مزاد والتبرع بقيمته لفقراء مصر.

وقال عزمي مجاهد موجها حديثه لميسي عبر قناة "العاصمة: "هذا الحذاء يتناسب معك أنت، لأن فقراء مصر لديهم عزة نفس وحياء".

وتابع "اذهب للتبرع لإسرائيل، وأنا في حيرة هل نواياه صادقة أم يقلل منا بهذا الحذاء".

وأوضح "ولو يقصد التقليل منا، فهذا الحذاء يضعه على رأسه".

وواصل المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الكرة هجومه على أفضل لاعب في العالم لخمس مرات.

وأضاف "لا نحتاج إلى حذاء ميسي أو إعانة لفقراء مصر من لاعب يحمل الجنسية اليهودية أو الصهيونية".

وأكمل "الفقراء في الأرجنتين أكثر فقرا، ويوجد هناك سرقة وبلطجة والناس تنام في الشوارع".

عزمي مجاهد اختتم رسالته لميسي "الأرجنتين هي الأولى بحذاء ميسي".

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