رئيس الهيئة الهندسية: تكليفات من السيسى للانتهاء من الشبكة القومية للطرق

أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن تخطيط شرق بورسعيد لتطويرها بما فيها من منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع وميناء عالمى من أكبرالموانئ فى الشرق الأوسط بلإضافة لـ5 أرصفة جديدة جارى إنشائها بجانب الرصيف الحالى بطول 2،4 كيلو متر والمنطقة اللوجيستية لخدمة الميناء الصناعى والمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 30 مليون متر مربع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمنطقة شرق بورسعيد الذى رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للوقوف على المشروعات التنموية وشبكة الطرق والمحاور الرئيسية .

وقال الوزير إنه وبعد الإنشاء سوف يكون هناك أرصفة ومنطقة صناعية تستوعب حركة كبيرة من الناقلات للسيارات والحاويات من خلال مجموعة الأنفاق جنوب بورسعيد والتى تربط طرق مصر كلها والطريق الدولى الساحلى القادم مع الحدود الليبية عبر الساحل الشمالى، لافتا أن هناك منطقة سكنية خاصة للعاملين بالمنطقة الصناعية والتى ربما سوف تكون مؤجلة لحين الانتهاء من إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة التى تقع شرق المنطقة الصناعية.

وفى سياق متصل أكد الوزير أن كل المشروعات سواء أنفاق أو طرق كلها مشروعات تنموية متكاملة والرئيس عبد الفتاح السيسى كلفنا بتطوير الشبكة القومية للطرق التى تصل 7263 كيلومتر مربع ضمن خطة الطرق التى تخدم التنمية الحقيقية بإجمالى 7 الآف كيلومتر تم الانتهاء منها العام الماضى 2015 /2016 وتزامنت مع افتتاح قناة السويس الجديدة وكانت أول سنة للفترة الرئاسية للسيسى اللى أمر بتنفيذ الشبكة القومية والحمدالله ربنا وفقنا وعملنا 4 آلاف كيلو متر السنة الأولى والعام الحالى نفذنا 2000 كيلو.

ومن جانبه أكد الوزير أن هدفنا من الشبكة القومية للطرق ربط المناطق التنموية القائمة فعلا والمحرومة من الطرق السريعة والحرة لربطها بباقى المحافظات ومصادر الإنتاج أومناطق التوزيع أو التى تحتاج تنمية طبقا للخطة الموضوعة لتنمية كل مناطق مصر التى تحظى باهتمام الرئيس .

مؤكد أ أن العام القادم سوف يشهد الانتهاء من شبكة الطرق بالكامل والملاح الرئيسية لكافة المشروعات التنموية والتى تقدر تكلفتها 110 مليارات جنيه.

وقال الوزير لدينا مطارات لم تدخل فى تكلفة شبكة الطرق هناك مطارات عسكرية ستتحول لمدنية ومطارات يتم تطويرها مثل مطار غرب القاهرة ومطارات سوف يتم افتتاحها قريبا أو مطار القطامية والميليز بالإضافة لإنشاء أول مطار دولى وسط سيناء لخدمة مصانع الأسمنت والمحاجر وغيرها من السياحية.

وتطرق الوزير إلى الميناء التجار العالمى الذى يضم 10 كيلو متر أرصفة مخططين وتم تنفيذ كأسبقية أولى 5 كيلو مترات بالإضافة إلى 2،4 كيلو متر كانوا موجودين ومن ثم تم تنفيذ منطقة صناعية من أكبر المناطق الصناعية فى العالم وعلى مساحة 40 مليون متر مربع من بينها أسبقية عاجلة 16 مليون م2 لمنطقة لوجيستية على مساحة 30 مليون م2 .

وأشار الوزير أن خطة الأنفاق المستهدفة منها 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد وأخرى شمال الإسماعيلية وشمال السويس .

ومن جهة أخرى أكد الوزير أن نهاية شهر إبريل القادم الإنتهاء مصنع نموذج المنطقة الصناعية و30 يوليو الدائرى الإقليمى لربط كل محافظات الدلتا التى تمر بها 6 محافظات و25 إبريل الاحتفال بصومعة القمح المقامة على تسع 60 ألف طن للواحدة بإجمالى مليون ونصف و105 شون لتشوين الغلال التى كانت تهدر بنسبة 15% والآن لدينا هناجر مغلقة ومحكمة يتمتع بدرجة رطوبة وتهوية للحغاظ على تخزين القمح المستورد.

بالصور.. كامل الوزير: 110 مليارات جنيه تكلفة المخطط المستقبلى لشبكة الطرق