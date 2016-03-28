رئيس اتحاد الكرة: تحملنا الكثير في 3 سنوات.. أي شخص آخر كان ليتقدم باستقالته من أول يوم

يعتقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارته نجح في حل العديد من الأزمات التي كانت تواجه الكرة المصرية خلال 3 سنوات، قبل صدور قرار الحل.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حل مجلس إدارة اتحاد الكرةالأحد في القضية المرفوعة من قبل الدكتور هرماس رضوان.

وقال جمال علام لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة "أون تي في": "دعونا لانعقاد جمعية عمومية يوم السبت المقبل".

واستدرك "نحترم أحكام القضاء ولكن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات للتقاضي، لذلك سنتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم".

وتابع علام "الاستمرار من عدمه لا يعنينا في أي شيء، ولكن يجب أن نقدم كشف حساب عن الـ3 سنوات السابقة للجمعية العمومية".

وأتم "تحملنا الكثير خلال تلك الفترة، ولو أي شخص آخر كان في موقعنا لتقدم باستقالته من أول يوم".