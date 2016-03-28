جيني إسبر: ابنتي اعتادت على الشهرة ولن أمانع دخولها التمثيل

انضمت الممثلة السورية جيني إسبر مؤخراً إلى فريق مسلسل "العراب 2 (تحت الحزام)" حيث تؤدي شخصية جديدة على العمل؛ هي "ميس" صحافية ورئيسة تحرير لمجلة مختصة بالأزياء. وصفتها جيني خلال مقابلة إذاعية بـ "القوية والمتسلطة"، كما كشفت بعض تفاصيل خطّها في العمل: بالقول: "هي امرأة تنتمي إلى طبقة ارستقراطية، تمارس سلطتها حتى في علاقاتها العاطفية إلى أن تقابل الصحافي نورس (حاتم علي) فتنقلب الآية وتحاول إيقاعه بشباكها".

وبعيداً عن الدراما التلفزيونية، تطرّقت جيني للحديث عن "التضحية الكبيرة التي يبذلها الفنان ما بين استمرارية عمله والاهتمام بعائلته"، معتبرةً أن هناك مسؤولية كبيرة تحملها على عاتقها كأم فهي تحاول قدر الإمكان التنسيق بين عملها وحياتها الخاصة. كما وجهت شكراَ كبيرا لوالدتها التي تهتم بابنتها "نوسا". الطفلة التي أصبحت تمتلك شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن جيني تشارك محبيها يومياتها ولحظاتها الخاصة مع "نوسا".

وأشارت إسبر في هذا السياق إلى أن ابنتها اعتادت على الشهرة كما أطلت مؤخراً برفقتها ضمن حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم على إحدى المحطات السورية، وأكدت الممثلة السورية أنها لن تمانع دخول ابنتها عالم الفن سواء التمثيل أو أي مجال آخر يسلط الضوء عليها، في حال قررت هي ذلك لاحقاً، كما ستحاول دعمها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.

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