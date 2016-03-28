روبرت دي نيرو يسحب فيلمه المثير للجدل من مهرجان تريبيكا السينمائي

سحب النجم العالمي روبرت دي نيرو Robert De Niro فيلمه المثير للجدل Vaxxed، الذي يتحدث عن وجود علاقة بين عقاقير تطعيم الأطفال ومرض التوحد من مهرجان تريبيكا السينمائي. وذلك بعد استشارة العلماء المختصين وإقرارهم بعدم صحة ما جاء بالفيلم.

في البداية دافع دي نيرو، وهو نفسه والد طفلٍ مصاب بالتوحد، وأحد مؤسسي مهرجان تريبيكا السينمائي، عن عرض فيلم "Vaxxed: from Cover-Up to Catastrophe" بالرغم من احتجاج الأطباء والباحثين، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

العديد من الدراسات التي شارك فيها أكثر من مليون طفل، كانت قد كشفت عدم وجود دليل يربط بين التطعيمات التي تُعطى الأطفال في فترة الطفولة وبين مرض التوحد، لكن قلة محدودة من الناشطين لا يزالون يعتقدون أن اللقاحات قد تضر الأطفال بطريقة أو بأخرى.

من جانبه أصدر دي نيرو بياناً يوضح فيه قراره الجديد حيث قال: "لقد كان قصدي من عرض الفيلم هو فتح الباب للنقاش حول قضية هي شخصية ومهمة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "لكن بعد مناقشات جرت بين فريق مهرجان تريبيكا، وأشخاص في المجتمع العلمي، توصلنا إلى أن الفيلم لا يساهم أو يعزز من المناقشات التي كنت أطمح أن تكون حول مرض التوحد".

وتابع "إن المهرجان لا يتجنب أو يخجل من المناقشة، لكن لدينا مخاوف من بعض الأمور في هذا الفيلم، مما يجعلنا نشعر بالحاجة إلى منعه من العرض في برنامج المهرجان. لذا قررنا مسحه من جدول العرض".

يذكر أن الفيلم هو من إخراج أندرو ويكفيلد، الطبيب البريطاني السابق سيئ السمعة، والذي نشر دراسة في عام 1998 ادّعى فيها وجود علاقة بين لقاحات مرض الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية ومرض التوحد. وقد عُثر على العديد من المغالطات في أوراق البحث ووصف من قبل المجلة الطبية البريطانية بأنه "تزوير متقن".