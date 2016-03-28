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4 مسلسلات على خريطة الدراما السعودية رمضان 2016

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الإثنين 28-03-2016 02:16

قبل أكثر من شهرين على بداية شهر رمضان الفضيل تبلورت بشكل كبير ملامح خريطة الأعمال في رمضان.

حيث أن هناك انخفاض رهيب في عدد الأعمال الدرامية السعودية رمضان هذا العام، مع تراجع المسلسلات المحلية إلى أربعة فقط، بعد أن كان عددها ضعف هذا الرقم رمضان الماضي وأضعافه في السنوات القليلة الماضية.

وسيعرض نصف المسلسلات الأربعة على قناة روتانا خليجية من خلال عملين هما "سناب شاف" لأسعد الزهراني وعدد من النجوم من إخراج عبدالخالق الغانم، وأيضاً الجزء الخامس من "شباب البومب" لفيصل العيسى الذي انتقل من التلفزيون السعودي لروتانا بعد عرض أربعة أجزاء منه في التلفزيون المحلي.

فيما سيعرض الجزء الثاني من مسلسل "سيلفي" لناصر القصبي وباقة من نجوم السعودية والخليج على شاشة mbcمن إخراج أوس الشرقي.

ويضع التلفزيون السعودي رهانه الوحيد على عمل واحد من بطولة النجم عبدالله السدحان بعنوان "الدروازة" من بطولة نخبة من نجوم الفن السعودي والخليجي وإخراج أسد فولادكار.

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سيدتي

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