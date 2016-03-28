زايد الصالح يرفض الاحتكار وينتج "آه منك" على نفقته الخاصة

يستعد المطرب زايد الصالح لإصدار ألبومه الأول بعنوان "آه منك" في الأول من شهر أبريل القادم، ويضم سبع أعمال غنائية لباقة من أبرز الشعراء والملحنين في الخليج والعالم العربي، وهو من إنتاج الصالح على نفقته الخاصة، وهو على طريقة "الميني ألبوم".

وحول إنتاجه الخاص وابتعاده عن احتكار الشركات الإنتاجية قال: "بعد عمل مضني استمر لأكثر من عشرة أعوام في الساحة الفنية المحلية في المملكة، قدمت مع فريق عملي باكورة تعاونات خليجية وعربية من خلال إنتاج خاص بانتقائية وتركيز كبير، حيث كان لنا اجتماعات دورية خلال العامين الماضيين لتوقيع أكثر من اتفاق مع شعراء وملحنين خليجيين لإنتاج عدد من الأغاني السينجل.

وصرح زايد الصالح لـ "سيدتي نت" عن توجهه للأغاني باللهجة المصرية والمغربية: "كانت لي تجربة في الغناء باللهجة اللبنانية والحمدلله حققت نجاح وأصداء مرضية، وفي ألبومي الجديد "آه منك" أقدم عدد من الأغاني باللهجة العراقية والتي نالت رضا الجمهور، وخلال هذه الفترة أحضر مع ملحنين وموزعين وشعراء من مصر والمغرب أعمال جديدة تصدر على شكل أغاني منفردة سينجل في القريب العاجل".

وذكر أن هناك خطة جدية لتصوير فيديو كليب مرتبط بالألبوم، مشيراً إلى أنه سيترك اختيار أفضل الأغاني لتصويرها إلى قرار الجمهور، فالكليب صناعة قرار الجمهور ومتى ما وجد الأغنية المناسبة له والتي ستحقق النجاح بتفاعله معها سوف نصورها حسب رأيه.

ويتضمن ألبوم "آه منك" للمطرب زايد الصالح سبعة أغاني وهي: "آه منك" كلمات طارق الطامي وألحان مجتبى محمد وتوزيع أحمد العسال، "يعني عاجبك" كلمات فهد العتيبي وألحان خالد النادر وتوزيع علي الأمير، "إنتي" كلمات ضياء الرسام وألحان ستار جابر وتوزيع علي الأمير، "تعبت" كلمات خالد العوض وألحان بدر الذوادي وتوزيع محمد الحفيري، "ياخلي" كلمات تركي السويلم وألحان خالد النادر وتوزيع محمد الحفيري، "بالمبارك" كلمات خالد بن طوار وألحان بدر الذوادي وتوزيع هشام السكران، بجانب أغنية "ما هو تشابه" وهي من الفلكلور السعودي من كلمات حسين الشبيلي وألحان أحمد عطيف وتوزيع هشام السكران.

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