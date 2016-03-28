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تكريم الأمهات المثاليات بشركات الغزل فى المحلة اليوم

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تكريم الأمهات المثاليات بشركات الغزل فى المحلة اليوم تكريم الأمهات المثاليات بشركات الغزل فى المحلة اليوم
تنظم النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم اليوم الاثنين احتفالية بمسرح شركة غزل المحلة بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، وحمزة أبو الفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة والعضو المنتدب لتكريم الأمهات المثاليات من عاملات شركات غزل المحلة وغزل طنطا وغزل دمياط وغزل المنصورة وشركة النصر للصباغة ومصنع سجاد المحلة وبعض عاملات مصانع القطاع الخاص.

وستتضمن الاحتفالية تقديم فقرات استعراضية وتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات.


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