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القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو فى الإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 25 لفافة بانجو بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة وأحمد ثروت وأنور القاضى وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على المتهم "أحمد .م .م" 34 سنة عاطل مقيم عرايشية دائرة القسم وبحوزته 25 لفافة بانجو، ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2658 لسنة 2016 جنح قسم ثان، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


>القبض على عاطل بحوزته 22 لفافة بانجو فى الإسماعيلية
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