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جسم غريب يثير الفزع بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية

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جسم غريب يثير الفزع بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية جسم غريب يثير الفزع بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية
اشتبه أهالى منطقة جناكليس شرق الإسكندرية فى جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة، تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً، يفيد بوجود جسم غريب بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية.

انتقل خبراء المفرقعات وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، إلى موقع البلاغ وتبين أن الجسم عبارة عن اسطوانة يخرج منها بعض الأسلاك الكهربائية، تم وضعها بغرض إثارة الذعر لدى المواطنين.


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