حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 28 مارس 2016



>حظك اليوم برج الثور الاثنين 28/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:



>برج الجدى على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

>برج الدلوعلى الصعيد المهنى:

برج الدلوعلى الصعيد العاطفى:

برج الدلوعلى الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>أمامك الكثير من الفرص الرائعة للاستثمار بشكل جيد اليوم، ومن المرجح أن هذه الفرص ستدوم طويلاً لكن هذا لا يعنى التباطؤ فى اغتنامها. بعض الاستراتيجيات المالية التى اعتمدتها من وقت طويل ستؤتى ثمارها اليوم وتعيش أيامًا من الرخاء الذى تستحقه.>الحب موجود حولك وأقرب إليك مما تتخيل حاول أن تعيد النظر فى تعاملك مع الأشخاص من حولك والجأ إلى المشورة العاطفية من أصدقاء تثق بهم إن لزم الأمر.تعانى اليوم من مشكلات لها علاقة بجفاف الجلد ليس فقط بسبب تغير الطقس وإنما بسبب عوامل داخلية أيضًا ناجمة عن تجاهلك بعض العناصر فى نظامك الغذائى مثل فيتامين C و E وشرب كميات سخية من المياه.>ترتبط اليوم بالكثير من الالتزامات وقد تضطر لتلبية بعض الالتزامات العائلية التى تشعر فى البداية أنها عبء عليك ولكن مع الاندماج فيها ستجعل مزاجك يتحسن بشكل كبير وستكتشف فى نفسك مهارات جديدة لم تكن تتخيل أنها موجودة.>أمورك المهنية تسير على نحو جيد، سيتوج المجهود الذى بذلته الفترة الماضية بمكافأة وترقية، للمرة الأولى تشعر بالراحة الشديد فى عملك، حاول أن تتجنب النقاشات الجانبية التى من شأنها أن تدخلك فى أزمات مع رؤسائك فى العمل لا طائل من ورائها، الوقت مناسب لبدء المشروع الذى خططت له.>علاقة حب جديدة ستدخلها اليوم، لا شك أن العلاقة الجديدة الآن بها كثيرًا من المغامرة، فظروفك المالية لن تسمح لك بالزواج الآن، لذا حاول أن تستغل هذه الفترة فى فهم شريك حياتك الجديد حتى تستطيع أن تتجنب الخلافات التى قد تنشأ بينكما مستقبلا.>الحفاظ على الرشاقة من أحد أهم علامات الجمال لدى كل إنسان، ازداد وزنك فى الشهور الماضية بشكل ملحوظ حتى أنه بات يهدد جمالك الذى كنت تتميز به، ممارسة التمارين الرياضية والسير على نظام غذائى سيحسن من صحتك كثيرًا، عليك استشارة طبيب الباطنة بشأن الآلام التى عانيت منها الفترة الماضية.>مشروع جديد كنت تخطط له منذ سنوات والآن ستبدأ أولى خطوات تنفيذه، لا تحاول الاقتراض من المقربين لديك، فظروفهم المادية لن تسمح لهم مطلقًا باقتراضك، حاول أن تجلس مع صديقك المقرب للمناقشته بشأن عدد من الأمور.>ستعقد شراكة مع زملاؤك فى العمل ستكون ناجحة، حاول أن تجتهد كثيرًا هذه الفترة، فهذه الفترة تحتاج لمجهود كبير، تحتاج إلى دعم من المقربين إليك لكى تشعر أنك تسير على الطريق الصحيح فى العمل، زملاؤك فى العمل لا يستحقون أن تبذل كل هذا الجهد من أجلهم.>اليوم سيكون بداية جيدة لك مع شريك حياتك، هناك الكثير من الضحك والدفء سيملأ علاقتكما، واجهت وقتًا عصيبًا طيلة الفترة الماضية لذا فإن هذا الوقت هو أنسب وقت لبناء علاقة ناجحة مع شريكك، لا بأس ببعض الهدايا التى قد تحسن نفسيتك اليوم.>تعانى من حزن كبير انعكس على صحتك هذه الأيام، حاول أن تتناول بعض العقاقير التى من شأنها أن تُحسن من ضغطك، إذا كنت تسير على نظام غذائى للتخسيس فإن ظروفك الصحية لن تتحمل كل ما يحدث، لذا حاول أن تسير على الأطعمة التى كنت تتناولها بشكل طبيعى.>قد تفكر فى تغيير مهنتك اليوم والتحول لمجال آخر، إذا فكرت قليلا ستجد فكرة لمشروع ناجح، تستطيع اليوم أن تكون علاقات اجتماعية ناجحة، اليوم محفوفًا بالمخاطر حاول أن تأخذ وقت لترتاح به وترتب أولوياتك من جديد، مكافأة ستحصل عليها الأيام المقبلة.>مشاكل جديدة تحدث لك فى عملك هذه الأيام، بعض المكائد تُدبر لك لإقصائك عن عملك، احترس ممن يبتسمون فى وجهك فهم يكنون لك أشياء من شأنها أن تصيبك بضرر كبير، حاول أن تأخذ بعض الأيام إجازة من عملك لترتاح وتستجم، فظروف عملك أرهقتك الفترة الأخيرة كثيرًا.>أنت تفكر الآن فى العودة إلى حبك القديم، شريكك القديم كان قد ارتكب فى حقك أشياء سيئة كثيرة، إذا كنت ترغب فى عودة تلك العلاقة التى باءت بالفشل قبل ذلك، عليك أن تضع ضوابط ومبادئ قبل بدء العلاقة من جديد، أنت فى فترة تشعر بأنك مرتبك كثيرًا لذا حاول التفكير قبل اتخاذ أى قرار.>أسنانك عادة تؤلمك من جديد، كنت قد أهملت الآلام التى شعرت بها فى الفترة الماضية ولم تذهب إلى طبيب الأسنان؛ الوقت الآن يفرض عليك أن تستشير طبيبك بشأن أسنانك، الابتعاد عن التدخين سيجعل صحتك فى تحسن، آثار التدخين بدأت تظهر عليك.>بعض المشاكل قد تعصف بعلاقتك بأصدقاؤك، أنت لم تعتاد على الصبر عند مواجهتك مشاكل حياتية لذا فإن هذا سيجعلك تخسر الكثير، لا تشعر بالغرور لما وصلت إليه فهذا يترك عنك انطباع لدى الآخرين غير مفيد لك فيما بعد.>تصقل اليوم الكثير من مهاراتك المهنية وتستفيد من روح القتال المتأججة داخلك، وتتعلم كيف تعمل باحترافية أكبر وهو ما ينعكس على دخلك ويجعلك تتلقى عروضًا وفرص جديدة تحقق أحلامًا طال انتظارك لها.>اليوم مثالى جدًا للرومانسية خاصة بعد ان كتمت مشاعرك فترة طويلة والأمر نفسه ينطبق على شريك حياتك، كل ما تحتاجانه هو أن يعبر كل منكما بصراحة عن مطالبه فى العلاقة والاستفادة من الوقت الذى اصاب العلاقة الفتور فيها لتطويرها.>قد تواجه صعوبة فى دفع نفسك للالتزام بشدة بنظام غذائى صارم وممارسة الرياضة، فحاول أن تأخذ كل شيء بالتدريجج ويجب ان تفهم ان الانظمة والاشياء الملائمة لغيرك لا يشترط بالضرورة ان تكون ملائمة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>أنت اليوم أكثر صراحة من المعتاد وتتخلى عن لباقتك المعتادة، لذا من الأفضل أن تتريث قليلاً قبل أن تقول أى شيء قد يكلفك علاقتك بالآخرين.

>



>حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 28/3 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :



>حظك اليوم الاثنين 28 مارس برج الحمل

>برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

>

>لا تشعر بالراحة فى العمل، هناك حرب مستمرة بين قلبك وعقلك وأنت ممزق فى الاختيارات بينهما، تريد أن تتخذ قرارات صحيحة أخلاقيًا ومنطقيًا وفى الوقت نفسه لا تضر بعملك. لا يوجد ما تفعله سوى أن تتبع قلبك وتفعل شيئًا لتهدئة عقلك.>من المهم أن تضع فى اعتبارك دائمًا المصلحة الخاصة بعائلتك اليوم، وتعيد النظر فى أى علاقة أخرى قد تتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين أسرتك التى أهملت كثيرًا فى حقها فى الفترة الماضية بعد أن انشغلت بالعمل.>قد تضطر لتحمل إجهاد لا داعى له بسبب بعض القضايا المتعلقة بالعمل، أنت بحاجة لأن تدرك أنه لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع مهما بذلت من مجهود وتدرك أن لجسدك عليك حق وأنك بحاجة إلى بعض تمارين الاسترخاء للتخفيف من الضغط النفسى الذى تعانيه.>من المحتمل أن تكتشف مصادر جديدة وغير مستغلة للمواهب داخلك، وستدرك أنك لست بحاجة لمساعدة خارجية للتعامل مع المشاكل التى قد تواجهها فبإمكانك التعامل بسهولة مع أى مشكلة.>الاستغناء عن إحدى الفرص التى من الممكن أن تعوض لاحقاً لا يعتبر خسارة، ظروف العمل أحياناً تضطر صاحبها لتقديم بعض التنازلات فى سبيل الحفاظ على ريادته فى العمل، وربما تفيده هذه التنازلات بعد ذلك و يجنى ثمارها من خلال خبرات مكتسبة ومهارات شخصية وذهنية متطورة، ربما لم يستطع الوصول إليها إن لم يقدم بعض التنازلات.>الغيرة تعبير عن الحب والغيرة المفرطة تؤدى إلى كثير من المشكلات فى العلاقات العاطفية، خاصة إن الإفراط فى الغيرة قد يتحول إلى شك مع الوقت، وبالتأكيد سيكون هو بداية تدمير العلاقة، حاول أن تكون أكثر عقلانية مع شريك الحياه و تخلى قليلاً عن أسلوب "حب الملكية " الذى تعتاد على ممارسته مع الحبيب، فالوسط هو الأفضل دائماً.>التخلى عن عدد من العادات الصحية الخاطئة قد حان وقته، خاصة غنك تمر بعدد من الوعكات الصحية المتتالية التى ستجبرك على الابتعاد عن عدد من العادات الغذائية الخاطئة، و اللجوء إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تتجنب تفاقم هذه المشكلات التى ستؤثر عليك بشكل كبير بعد ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة على الصعيد المهنى، بالإضافة إلى تحديده شكل العلاقة بينه وبين شريك حياته، والتخلى عن عدد من العلاقات الغذائية الخاطئة.>مشاعر الاحباط والتوتر التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية انتهت بلا رجعة، خصوصاً أنك كان لديك القدرة على تجاوز كل هذا بمزيد من العمل، أما على مستوى علاقتك بمديرك فى العمل فمن الضرورى أن تعلم أنه يبحث فقط على من يؤدى عمله بشكل جيد فكن كذلك.>علاقة جديدة فى الأفق، ربما تكون سبباً فى تغيير مسار حياتك تماماً، الأوضاع جميعها فى صالحك الآن، ولكن عليك فقط أن تعرف كيف يمكن أن تكسبه.رغم مرورك بأكثر من أزمة صحية إلا أنك استطعت أن تتخلص منها بشكل سريع، كذلك كنت قادر على حماية نفسك من أى أزمات تالية، بعد حفاظك على نظام صحى، حاول أن تستمر كذلك لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة أن هناك تغيرات كثيرة سواء على مستوى العمل أو حتى حياتك الشخصية، فأنت الآن فى مرحلة تسمح لك بتحقيق كل الأحلام المؤجلة.

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 28 /3 /2016

>السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

حظك اليوم الاثنين برج القوس 28 مارس

برج القوس على الصعيد المهنى

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..



>حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/28

>حظك اليوم لبرج الحوت :

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:



>حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :



>حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 2016/3/28

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ترتكب مجموعة من الأخطاء تؤثر على وضعك فى العمل، خاصة ان |اخطائك متكررة، ومعظمها بسبب رفضك لتنفيذ أوامر رؤسائك فى العمل، المكابرة فى الخطأ ستجعلك تتكبد كثير من الخسائر، خاصة إنك فى بدايات حياتك العملية، حاول ان تحتوى الموقف وتتجاوز هذه المرحلة سريعاً حتى لا يثبت هذا الانطباع فى أذهان رؤسائك عنك.>أنت من الشخصيات التى تفضل الغموض والكتمان دائماً، وعلى الرغم من ذلك إلا ان مشاعرك دائماً تخونك وتفصح عما يخفيه عقلك، والتعبير عن المشاعر لا يتطلب العناء الذى تعيش فيه، فالصراحة فى العلاقات العاطفية دائماً أفضل، حاول أن تستوعب شريك حياتك جيداً حتى تعرف متى تفصح له عما بداخلك.>تتحامل على نفسك وتمارس العديد من التمرينات الرياضة بشكل متتالى وغير منتظم مما يؤثر على حالتك الصحية، تنظيم الوقت والموازنة بين تناول الوجبات المفيدة وممارسة الرياضة هو الحل الأنسب حتى تعود إلى قوتك البدينة المعهودة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة صعبة خاصة على الصعيد العملىن بعد الانطباع السئ الذى تركه فى أذهان رؤسائه، بعد تكرار مجموعة من الأخطاء التى أثرت على مستوى كفاءته المهنية، و تسببت فى تأخير الترقيات، و هذه المرحلة تتطلب منك جهداً كبيراً حتى تصلح ما أفسدته.>أوضاعك فى العمل مستقرة تماماً، ولكن هناك بعض التوترات التى قد تؤثر عليك، ولكنك سرعان ما تتجاوزها، وأعلم أن أفضل طريق لتحقيق أحلامك هو بذل جهد أكبر والعمل بشكل مكثف حتى لا يقدر أحد على هزيمتك>تمتلك دائماً القدرة على إثبات حبك وولائك للحبيب، فهو الآن بأشد الحاجة إليك، عليك ألا تخذله وأن تقف إلى جواره قدر الإمكان، لذا عليك أن تبحث فى كل الأمور العالقة والتى كانت تزعجه فى الماضى، حتى تعود علاقتكما كما كانت فيما مضى.>الحفاظ على وزنك هو أكثر ما يشغل بالك فى الفترة الماضية، فمن الضرورى أن تتبع نصائح الأطباء والمحافظة على وزنك، ويفضل أن تتبع نظام صحى يحميك من أى أزمات صحية مفاجئة.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة الأصعدة، فقط تفاؤل وضع خطة محكمة لتحقيق أحلامك، وابدأ على الفور فى عمل كل ما ترغب فيه دون أن تسبب لنفسك أى أزمة.>بعض المشاكل ستغير من مخطتاتك نحو المستقبل وستوقف مسيرتك نوعا ما، لكنها ستكون مجرد كبوات زائلة وستستعيد مرة اخرى تألقك ونجاحك وحبك إلى العمل، وستحقق فى فترات لاحقة ما حلمت به من قبل فلا داعى للقلق .>مازال الحب يحيط بك وانت لا تشعر به ولا تعطيه حقه الذى يستحقه، فحاول أن تستفيق قبل أن يفوت الأوان، وحاول أن تبحث فى من حولك لتجد حبيبك الذى طالمال حلمت به فهو بجانبك ويشعر بك لكنك أنت الذى لا تشعر به .>بعض الأعراض التى تعتقد أنها بسيطة ستتعرض لها مثل آلام البطن والصداع، لكن لا تستهين بها لأنها ربما تكون مؤشر على مشاكل كبيرة أنت فى غنى عنها.>انتبه كثيرا بعض المشاكل ستحيط بك وستجعلك فى تراجع فى مستواك العمى، لكن ذكائك سيخرجك من هذه المشاكل فلا داعى للقلق، فستكون مجرد أزمة عابرة وستمر مرور الكرام، والحب حاول أن تبحث فى من حولك ربما تجد الحب الضائع.>يستمر أبناء هذا البرج على نفس مسيرة التقدم والنهوض بمستواهم بالنسبة للجانب العملى، لكن ربما تستوقفهم بعض المشاكل التى سيتسبب بها زملاء العمل، لكن الذكاء والقدرة على التحكم بإدارة الأمور ستكون مخرج لهم وستخرجهم من هذه المشاكل العملاقة .>يجب أن لا تعيشوا فى وهم الحب أكثر من ذلك لان الكذب فى الحب لا يؤدى على أى نتيجة أخرى سوى التراخى عن هذه المشاعر وقتلها والشعور بالملل والاختناق يوم بعد يوم، ولأن الكذب عمره قصير فالحب سيكون عمره أقصر وأقصر.>حاول أن تستمع إلى تعليمات الطبيب جيدا حتى لا تصاب ببعض الأمراض والأعراض التى تزيد من حالتك الصحية سوأ.>بعض المشاكل ستواجهك على مستوى عملك، لكن سريعا ما تتخلصوا منها وتبدأوا فى النهوض مرة أخرى، يجب أن تتخلصون من كذبة الحب وأن تستفيقون قبل ان تظلموا طرف آخر معكم.