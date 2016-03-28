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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/3/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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لا تشعر بالراحة فى العمل، هناك حرب مستمرة بين قلبك وعقلك وأنت ممزق فى الاختيارات بينهما، تريد أن تتخذ قرارات صحيحة أخلاقيًا ومنطقيًا وفى الوقت نفسه لا تضر بعملك. لا يوجد ما تفعله سوى أن تتبع قلبك وتفعل شيئًا لتهدئة عقلك.

على الصعيد العاطفي:
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من المهم أن تضع فى اعتبارك دائمًا المصلحة الخاصة بعائلتك اليوم، وتعيد النظر فى أى علاقة أخرى قد تتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين أسرتك التى أهملت كثيرًا فى حقها فى الفترة الماضية بعد أن انشغلت بالعمل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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قد تضطر لتحمل إجهاد لا داعى له بسبب بعض القضايا المتعلقة بالعمل، أنت بحاجة لأن تدرك أنه لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع مهما بذلت من مجهود وتدرك أن لجسدك عليك حق وأنك بحاجة إلى بعض تمارين الاسترخاء للتخفيف من الضغط النفسى الذى تعانيه.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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من المحتمل أن تكتشف مصادر جديدة وغير مستغلة للمواهب داخلك، وستدرك أنك لست بحاجة لمساعدة خارجية للتعامل مع المشاكل التى قد تواجهها فبإمكانك التعامل بسهولة مع أى مشكلة.

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مصر 365

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