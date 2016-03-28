برج الأسد حظك اليوم الاثنين 28/3 /2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> الاستغناء عن إحدى الفرص التى من الممكن أن تعوض لاحقاً لا يعتبر خسارة، ظروف العمل أحياناً تضطر صاحبها لتقديم بعض التنازلات فى سبيل الحفاظ على ريادته فى العمل، وربما تفيده هذه التنازلات بعد ذلك و يجنى ثمارها من خلال خبرات مكتسبة ومهارات شخصية وذهنية متطورة، ربما لم يستطع الوصول إليها إن لم يقدم بعض التنازلات. برج الأسد على الصعيد العاطفى:

> الغيرة تعبير عن الحب والغيرة المفرطة تؤدى إلى كثير من المشكلات فى العلاقات العاطفية، خاصة إن الإفراط فى الغيرة قد يتحول إلى شك مع الوقت، وبالتأكيد سيكون هو بداية تدمير العلاقة، حاول أن تكون أكثر عقلانية مع شريك الحياه و تخلى قليلاً عن أسلوب "حب الملكية " الذى تعتاد على ممارسته مع الحبيب، فالوسط هو الأفضل دائماً. برج الأسد على الصعيد الصحى:

> التخلى عن عدد من العادات الصحية الخاطئة قد حان وقته، خاصة غنك تمر بعدد من الوعكات الصحية المتتالية التى ستجبرك على الابتعاد عن عدد من العادات الغذائية الخاطئة، و اللجوء إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تتجنب تفاقم هذه المشكلات التى ستؤثر عليك بشكل كبير بعد ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة هامة فى حياته يحتاج فيها إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة على الصعيد المهنى، بالإضافة إلى تحديده شكل العلاقة بينه وبين شريك حياته، والتخلى عن عدد من العلاقات الغذائية الخاطئة.

شبكةعيونالإخبارية

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