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حظك اليوم الاثنين 28 مارس برج الحمل

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حظك اليوم الاثنين 28 مارس برج الحمل حظك اليوم الاثنين 28 مارس برج الحمل

برج الحمل على الصعيد المهنى..
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مشاعر الاحباط والتوتر التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية انتهت بلا رجعة، خصوصاً أنك كان لديك القدرة على تجاوز كل هذا بمزيد من العمل، أما على مستوى علاقتك بمديرك فى العمل فمن الضرورى أن تعلم أنه يبحث فقط على من يؤدى عمله بشكل جيد فكن كذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..
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علاقة جديدة فى الأفق، ربما تكون سبباً فى تغيير مسار حياتك تماماً، الأوضاع جميعها فى صالحك الآن، ولكن عليك فقط أن تعرف كيف يمكن أن تكسبه.

على الصعيد الصحى..
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رغم مرورك بأكثر من أزمة صحية إلا أنك استطعت أن تتخلص منها بشكل سريع، كذلك كنت قادر على حماية نفسك من أى أزمات تالية، بعد حفاظك على نظام صحى، حاول أن تستمر كذلك لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة أن هناك تغيرات كثيرة سواء على مستوى العمل أو حتى حياتك الشخصية، فأنت الآن فى مرحلة تسمح لك بتحقيق كل الأحلام المؤجلة.

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مصر 365

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