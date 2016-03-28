بالفيديو - عزمي مجاهد لميسي: تبرع لإسرائيل.. والأرجنتين أولى بالحذاء

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا من الاتحاد التشادي يفيد بانسحابه من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 بشكل رسمي.

الاتحاد التشادي برئاسة مختار محمد، أكد في الخطاب المرسل للكاف، بأن الانسحاب جاء لأسباب مادية بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الاتحاد التشادي:"نعتذر عن الموقف المحرج والخارج عن إرادتنا، لكنن لن نستطيع التواجد في تنزانيا بالوقت المحدد".

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي، فإن انسحاب منتخب تشاد وتقلص عدد المجموعة السابعة إلى 3 منتخبات هم مصر - نيجيريا - تنزانيا، يعني إلغاء نتائج كل المباريات مع الفريق المنسحب وعدم أحقية تأهل المركز الثاني من المجموعة كأحسن ثواني".

وتقول لائحة التصفيات بأن أوائل المجموعات الـ13 يتأهلون مباشرة إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الجابون 2017 بجانب أفضل فريقين أصحاب المركز الثاني والبلد المضيف وهي الجابون.

وبعد القرار الأخير، يكون ترتيب المجموعة هو مصر في المركز الأول بأربع نقاط، نيجيريا ثانيا بنقطتين وتنزانيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

جدير بالذكر أن منتخبي مصر ونيجيريا اللذان يعدان من أعرق منتخبات القارة، غابا عن البطولة الإفريقية في النسخة الأخيرة وكانا يهدفان للعودة من جديد خلال النسخة المقبلة، إلا أن الموقف التشادي يؤكد أن أحد الفريقين على الأقل سيستمر غيابه عن البطولة في النسخة المقبلة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبلة على ملعب برج العرب في الإسكندرية، إذ أن فوز مصر يعني اقترابها من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا بعد 3 نسخ من الغياب.

والفوز على نيجيريا لن يحسم التأهل بشكل رسمي، حيث سيتبقى مباراتين لمنتخب تنزانيا صاحب النقطة، وفي حال الفوز بهما على حساب مصر ونيجيريا، فهذا سيعني احتكامنا إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين حسب لوائح التصفيات.

وكان منتخب مصر قد فاز ذهابا على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من التصفيات.

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