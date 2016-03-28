المنافسة مشتعلة في السعودية والإمارات.. والريان على درب باريس سان جيرمان‎

اقتربت جولات الحسم في أغلب الدوريات على المستوى العربي واتضحت المنافسة بشكل كبير على لقب الموسم الحالي باستثناء الدوري القطري والذي حسمه نادي الريان على غرار الدوري الفرنسي الذي حسمه باريس سان جيرمان.

بينما على الجانب الآخر نجد أن المنافسة مشتعلة في الدوري السعودي بتواجد أهلي جدة في الصدارة برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويحل الاتحاد ثالثا برصيد 40 نقطة .

وفي منافسات الدوري الإماراتي فقد أنحصر الصراع بين فريقي أهلي دبي صاحب الصدارة برصيد 53، بينما يأتي العين ثانيا برصيد 52 نقطة، ويبتعد الوصل عن المنافسة في المركز الثالث برصيد 35 نقطة. وفي هذا الإطار نضعكم في قلب الحدث ونكشف لكم أبرز أرقام الدوريات الخليجية حتى الآن :

الدوري السعودي سجل 360 هدف في 140 مباراة

الدوري الإماراتي سجل 469 هدف في 147 مباراة

الدوري القطري سجل 493 هدف في 161 مباراة

متصدر الدوري في الإمارات أهلي دبي 53 نقطة

متصدر الدوري في قطر الريان 61 نقطة

متصدر الدوري في السعودية أهلي جدة 45 نقطة

هداف الدوري في دوري نجوم قطر تاباتا لاعب الريان 19 هدف

هداف الدوري في دوري الخليج العربي تيجالي لاعب الوحدة 21 هدف

هداف الدوري في دوري عبد اللطيف جميل ريفاس لاعب اتحاد جدة 17 هدف

عدد البطاقات الصفراء في دوري عبد اللطيف جميل 505 بطاقة صفراء

عدد البطاقات الصفراء في دوري نجوم قطر 608 بطاقة صفراء

عدد البطاقات الصفراء في الدوري الخليج العربي 760 بطاقة صفراء

عدد البطاقات الحمراء في دوري عبد اللطيف جميل 29 بطاقة حمراء

عدد البطاقات الحمراء في دوري نجوم قطر 26 بطاقة حمراء

عدد البطاقات الحمراء في دوري الخليج العربي 50 بطاقة حمراء

افضل هجوم في دوري نجوم قطر الريان 64 هدف

أفضل هجوم في دوري الخليج العربي الأهلي 49 هدف

أفضل هجوم في دوري عبد اللطيف جميل التعاون 43 هدفا

أفضل دفاع في دوري جميل الأهلي سجل في شباكه 13 هدفا

أفضل دفاع في دوري الخليج العربي الأهلي سجل في شباكه 17 هدفا

أفضل دفاع في دوري نجوم قطر الريان سجل في شباكه 16 هدفا

الأكثر فوزاً في دوري الخليج العربي العين ، الأهلي انتصرا في 17 مباراة

الأكثر فوزاً في دوري نجوم قطر الريان انتصر في 20 مباراة

الأكثر فوزاً في دوري عبد اللطيف جميل الهلال انتصر في 14 مباراة

الأكثر خسارة في دوري عبد اللطيف جميل هجر لم ينتصر في 15 مباراة

الأكثر خسارة في دوري الخليج العربي الشعب لم ينتصر في 17 مباراة

الأكثر خسارة في دوري نجوم قطر ميسيمر خسر 20 مباراة

معدل الأهداف في دوري عبد اللطيف جميل 2.5 هدف في كل مباراة

معدل الأهداف في دوري نجوم قطر 3.1 هدف في كل مباراة .

معدل الأهداف في دوري الخليج العربي 3.19 هدف في كل مباراة

عدد الأهداف المسجلة من ضربات جزاء في دوري الخليج العربي 32 هدف

عدد الأهداف المسجلة من ضربة جزاء في دوري جميل 37 هدف

عدد الأهداف المسجلة من ضربة جزاء في دوري نجوم قطر 66 هدف

عدد الأهداف التي سجلت بالخطأ في المرمي في دوري عبد اللطيف جميل 12 هدف

عدد الأهداف التي سجلت بالخطأ في المرمي في دوري الخليج العربي 13 هدف

عدد الأهداف التي سجلت بالخطأ في المرمي في دوري نجوم قطر 9 أهداف

عدد أهداف اللاعبين المحليين في دوري عبد اللطيف جميل 190 هدف

عدد أهداف اللاعبين الأجانب في دوري عبد اللطيف جميل 158 هدف

عدد أهداف اللاعبين المحليين في دوري الخليج العربي 180 هدف

عدد أهداف اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي 289 هدف

عدد أهداف اللاعبين المحليين في دوري نجوم قطر 168 هدف

عدد أهداف اللاعبين الأجانب في دوري نجوم قطر 325 هدف

أكبر فوز في دوري عبد اللطيف في مباراة جميل الهلال والخليج، وفاز الهلال بسبعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من دوري جميل.

أكبر فوز في دوري الخليج العربي في مباراة الأهلي ودبا الفجيرة، وفاز الأهلي بثمانية أهداف لهدف في الجولة الأولي من دوري الخليج العربي.

أكبر فوز في الدوري القطري في مباراة الريان وقطر ، وفاز الريان بتسعة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

الإقالات

في دوري عبد اللطيف جميل، أقيل دا سيلفا مدرب النصر، وتولي هيجيتا مدرب الحراس كبديل له ، قبل ان يتولي كانافارو وتتم اقالته ويتولي هيجيتا قبل أن يتولي المسئولية راؤول كانيدا.

إقاله بولوني من تدريب اتحاد جدة قبل أن يتولي المصري عادل عبد الرحمن المسئولية ، ثم يتولي فيكتور بيتوركا المسئولية.

إقاله ألفارو جوتيريز من تدريب الشباب وتولي التونسي فتحي الجبال المسئولية.

إقاله عبد القادر العمراني من تدريب الرائد ، وتولي رضا حكم المسئولية ،ثم تولي تاكيس ليمونيس تدريب الرائد وبعدها أقيل ،ويتولي أليكسندر ايليتش المسؤولية.

إقاله نيبويشا يوفوفيتش من تدريب هجر، ثم تولي ستيفان ديمول تدريب هجر وتمت إقالته قبل أن يتولي عبد الله الجنوبي تدريب الفريق.

إقاله فتحي الجبال من تدريب نجران وتولي الحسن اليامي تدريب الفريق قبل أن يتولي أنجوس تدريب الفريق.

أقيل جميل بلقاسم من تدريب القادسية، ثم أقيل ألكسندر جالو من تدريب القادسية ،قبل أن يتولي حمد الدوسري تدريب الفريق

أقيل خوان رودريجيز من تدريب الوحدة ثم تولي بدر الدين حامد وأنهت الإدارة عقده قبل أن تتعاقد مع خير الدين مضوي

في دوري نجوم قطر تم تغيير خمسة مدربين، مدرب السد حسين عموتة أقيل وتولي البرتغالي جوزفالدو فيريرا تدريب الفريق، مدرب قطر راضي شنيشل رحل عن تدريب الفريق وتولي بديلا له لازاروني، أقيل شاموسكا من منصبه كمدرب الغرافة ثم أتى حبيب الصادق ومن بعده البرتغالي بيدرو، رحيل زلاتكو مدرب الأهلي وتولي بدلاً عنه يوسف أدم.

في دوري الخليج العربي أقيل طارق العشري من تدريب الشعب الإماراتي قبل أن يتولى الإيطالي والتر زينجا وتتم إقالته، وتولي تدريب الفريق جمشير موتوراجلو.

إقالة بوناميجو من تدريب الشارقة وتولي العنبري مسئولية تدريب الفريق

إقالة لوران بانيد من تدريب الظفرة وتولي السوري محمد قويض تدريب الفريق

إقالة هاشيك من تدريب الفريق وتولي المسئولية عيد باروت

إقالة لويس جاريسا مدرب بني ياس وتولي تدريب الفريق الدكتور عبد الله مسفر.

الهاتريك

اللاعبون الذي سجلوا هاتريك في دوري عبد اللطيف جميل هم عمر السومة 2 هاتريك في مباراتين في شباك النصر والرائد، وريفاس سجل 2 هاتريك في مباراتين القادسية وهجر.

اللاعبون الذين سجلوا هاتريك في دوري الخليج العربي هم إسماعيل الحمادي لاعب الأهلي في دبا الفجيرة ، لاريفي لاعب بني ياس سجل في شباك الفجيرة ، تيجالي لاعب الوحدة سجل في شباك الشعب ، سند علي لاعب دبا الفجيرة سجل في شباك الإمارات ، نيلمار لاعب النصر سجل في شباك الشعب ، علي مبخوت سجل في مباراة دبا الفجيرة، نيلمار لاعب النصر سجل في مباراة الشارقة ، دوجلاس لاعب العين سجل في مباراة الجزيرة .

اللاعبون الذين سجلوا هاتريك في دوري نجوم قطر هم موريكي لاعب السد سجل في شباك مسيمر، دوترا لاعب العربي سجل في شباك لخويا ، ساشا لاعب الوكرة سجل في شباك ميسيمر، تاباتا لاعب الريان سجل سوبر هاتريك في شباك قطر، فوزي عايش لاعب السيلية سجل هاتريك في شباك قطر ، نام تاي هي لاعب لخويا سجل هاتريك في شباك الوكرة، منير الحمداوي لاعب أم صلال سجل هاتريك في شباك الغرافة.

أكثر حضور جماهيري في قطر جماهير الريان 55898 مشجع.

أكثر حضور جماهيري في دوري الخليج العربي جماهير العين 77159 مشجع.

أكثر حضور جماهيري في دوري عبد اللطيف جميل جماهير الاتحاد في 11 مباراة علي ملعب الجوهرة 289708 متفرج.

الأكثر صناعة للأهداف في دوري الخليج العربي

عموري لاعب العين صنع 12 هدفا ، ريبيرو لاعب الأهلي صنع 8 أهداف ، رودريجو بيمباو لاعب الإمارات صنع 7 أهداف ، خيمينيز لاعب النصر صنع 6 أهداف.

الأكثر صناعة في دوري جميل

فهد المولد لاعب اتحاد جدة صنع 7 أهداف، جهاد الحسين لاعب التعاون صنع 7 أهداف، ايفولو لاعب التعاون صنع 5 أهداف ، تيسير الجاسم لاعب الأهلي صنع 5 أهداف ، محمد البريك لاعب الهلال صنع 5 أهداف.

الأكثر صناعة في دوري نجوم قطر

شابي هرنانديز نجم السد صنع 13 هدفا، تاباتا لاعب الريان صنع 11 هدفا، سيريجو جارسيا لاعب الريان صنع 11 هدفا، سباستيان سوريا لاعب الريان صنع 9 أهداف.

فريق الدوري السعودي

فريق الدوري الإماراتي

فريق الدوري القطري