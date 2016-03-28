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"الجبير": على إيران تغيير سلوكها لإقامة علاقات طبيعية مع الرياض

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"الجبير": على إيران تغيير سلوكها لإقامة علاقات طبيعية مع الرياض "الجبير": على إيران تغيير سلوكها لإقامة علاقات طبيعية مع الرياض
أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الأحد، أن على إيران تغيير سلوكها فى حال أرادت علاقات طبيعية مع بلاده.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافى مع نظيرته الجنوب أفريقية مايتى نكوانا ماشابانى: "لقد مددنا يدنا لإيران منذ 35 عامًا، منذ ثورة الخمينى فى العام 1979 ولم نتلق شيئا فى المقابل".

وأضاف: "لقد أردنا أن تكون لدينا علاقات سلمية مع إيران (...) لكننا واجهنا تدخلًا فى شؤوننا الداخلية، وتعطيل مناسك الحج، واغتيال أحد دبلوماسيينا، والهجمات ضد سفارتنا والخلايا الإرهابية التى زرعتها إيران فى بلادنا والدول المجاورة".وتابع: "إذا غيرت إيران سلوكها، فإن الباب سيكون مفتوحا أمام علاقات طبيعية".

من جهة أخرى، رحب الجبير ونظيرته الجنوب أفريقية التى ترافق الرئيس جاكوب زوما فى زيارته إلى الرياض، بمستوى العلاقات بين البلدين.

وفى هذا الصدد، أشار وزير الخارجية السعودى إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت ازجيادا بنسبة 20 فى المئة خلال السنوات الخمس الماضية، من دون أن يحدد حجمها.

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