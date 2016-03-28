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أخبار المغرب اليوم..غضب فى الرباط من موقف جنوب إفريقيا تجاه قضية "الصحراء"

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أخبار المغرب اليوم..غضب فى الرباط من موقف جنوب إفريقيا تجاه قضية "الصحراء" أخبار المغرب اليوم..غضب فى الرباط من موقف جنوب إفريقيا تجاه قضية "الصحراء"
ركزت أخبار المغرب اليوم، على مواصلة دولة جنوب إفريقيا لاستفزازتها للمغرب من خلال تحركها الأخيرة، من العاصمة الجزائرية، عبر دينيس توكزانى دلومو، سفيرها هناك.

وعمل كبير دبلوماسية جنوب إفريقيا بالجزائر على استقبال بشرايا حمودى بيون، ممثل جبهة "البوليساريو" الانفصالية بالعاصمة، وقال "إن جنوب إفريقيا مع حق الشعب الصحراوى فى الحرية والاستقلال".

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، دفع الدعم السعودى للمغرب فى قضية الصحراء، سواء من خلال المواقف السياسية، أو حتى الرغبة بالاستثمار بالجنوب، وسائل الإعلام الجزائرية للهجوم على المملكة ، حيث أطلقت حملة من أجل مقاطعة موسم الحج للعام الحالى من طرف الجزائريين.

وتحدثت عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، خاصة الناطقة بالفرنسية، عن "مبادرة مدنية" تدعو الجزائريين إلى مقاطعة الموسم الحالى من الحج، بسبب ارتفاع تكاليفه، بالإضافة إلى أن السعودية تدعم المغرب فى قضية الصحراء.

ورصدت أخبار المغرب، أيضا، بحث رجال أعمال باكستانيين، ضمن وفد يقوم بزيارة عمل للمغرب ما بين 24 و27 مارس الجاري، مع نظرائهم المغاربة إمكانية تعميق علاقات التعاون التجارى بين البلدين، خاصة فى قطاع صناعات المعدات والأجهزة الطبية وكذا المرتبطة بالأنشطة الرياضية.

ونظمت التمثيلية التجارية لدى سفارة جمهورية باكستان الإسلامية،، لقاء بالدار البيضاء، لاستعراض مؤهلات وقدرات هذا البلد الآسيوي، وفرص التعاون المتاحة بين المغرب والباكستان فى مختلف القطاعات ذات البعد التجارى.

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