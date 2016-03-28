أخبار ليبيا اليوم..البحرية الليبية تلقى القبض على 600 مهاجر غير شرعى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إلقاء البحرية الليبية القبض على 600 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم قتل جنديان بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة) جراء الاشتباكات بمحورى الأسمنت وأم مبروك بمدينة بنغازى بليبيا.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم إلقاء البحرية الليبية القبض على 600 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة على متن ثلاثة قوارب على بعد 10 أميال شمال سواحل مدينة صبراتة بليبيا، كانوا فى طريقهم إلى أوروبا.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المتحدث البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم- فى تصريح الأحد "إن خفر السواحل- القطاع الغربى تمكن من توقيف 600 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن ثلاثة قوارب كبيرة قرب مدينتى صبراتة وصرمان على بعد 10 أميال شمال سواحل صبراتة فى طريقهم إلى أوروبا فى هجرة غير شرعية".

وأضاف أن حرس السواحل استعان بقاطرتين من شركة الزاوية لتكرير البترول فى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، لافتا أن 60 سيدة كانت من بين المهاجرين غير الشرعيين. وأوضح متحدث البحرية أن خفر السواحل قام بتسليم الـ600 مهاجر إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس) للتحقيق معهم.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل جنديان بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة) جراء الاشتباكات بمحورى الأسمنت وأم مبروك بمدينة بنغازى بليبيا.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى- فى تصريح الأحد، أن جنديين بالمباحث العامة والكتيبة الثانية صاعقة هما عبد القادر إدريس وعبد الحكيم فرج قتلا فى الاشتباكات، لافتا إلى نقل الجثمانين إلى الطب الشرعى للتصريح بدفنهما.

وعلى صعيد آخر، قال الزوى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحور الأسمنت، لافتا إلى تقدم قوات الجيش على الأرض.

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البحرية الليبية: القبض على 600 مهاجر غير شرعى فى طريقهم لأوروبا