برج الدلو حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

برج الدلوعلى الصعيد المهنى:

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برج الدلوعلى الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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مشاكل جديدة تحدث لك فى عملك هذه الأيام، بعض المكائد تُدبر لك لإقصائك عن عملك، احترس ممن يبتسمون فى وجهك فهم يكنون لك أشياء من شأنها أن تصيبك بضرر كبير، حاول أن تأخذ بعض الأيام إجازة من عملك لترتاح وتستجم، فظروف عملك أرهقتك الفترة الأخيرة كثيرًا.أنت تفكر الآن فى العودة إلى حبك القديم، شريكك القديم كان قد ارتكب فى حقك أشياء سيئة كثيرة، إذا كنت ترغب فى عودة تلك العلاقة التى باءت بالفشل قبل ذلك، عليك أن تضع ضوابط ومبادئ قبل بدء العلاقة من جديد، أنت فى فترة تشعر بأنك مرتبك كثيرًا لذا حاول التفكير قبل اتخاذ أى قرار.أسنانك عادة تؤلمك من جديد، كنت قد أهملت الآلام التى شعرت بها فى الفترة الماضية ولم تذهب إلى طبيب الأسنان؛ الوقت الآن يفرض عليك أن تستشير طبيبك بشأن أسنانك، الابتعاد عن التدخين سيجعل صحتك فى تحسن، آثار التدخين بدأت تظهر عليك.بعض المشاكل قد تعصف بعلاقتك بأصدقاؤك، أنت لم تعتاد على الصبر عند مواجهتك مشاكل حياتية لذا فإن هذا سيجعلك تخسر الكثير، لا تشعر بالغرور لما وصلت إليه فهذا يترك عنك انطباع لدى الآخرين غير مفيد لك فيما بعد.