برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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ستعقد شراكة مع زملاؤك فى العمل ستكون ناجحة، حاول أن تجتهد كثيرًا هذه الفترة، فهذه الفترة تحتاج لمجهود كبير، تحتاج إلى دعم من المقربين إليك لكى تشعر أنك تسير على الطريق الصحيح فى العمل، زملاؤك فى العمل لا يستحقون أن تبذل كل هذا الجهد من أجلهم.اليوم سيكون بداية جيدة لك مع شريك حياتك، هناك الكثير من الضحك والدفء سيملأ علاقتكما، واجهت وقتًا عصيبًا طيلة الفترة الماضية لذا فإن هذا الوقت هو أنسب وقت لبناء علاقة ناجحة مع شريكك، لا بأس ببعض الهدايا التى قد تحسن نفسيتك اليوم.تعانى من حزن كبير انعكس على صحتك هذه الأيام، حاول أن تتناول بعض العقاقير التى من شأنها أن تُحسن من ضغطك، إذا كنت تسير على نظام غذائى للتخسيس فإن ظروفك الصحية لن تتحمل كل ما يحدث، لذا حاول أن تسير على الأطعمة التى كنت تتناولها بشكل طبيعى.قد تفكر فى تغيير مهنتك اليوم والتحول لمجال آخر، إذا فكرت قليلا ستجد فكرة لمشروع ناجح، تستطيع اليوم أن تكون علاقات اجتماعية ناجحة، اليوم محفوفًا بالمخاطر حاول أن تأخذ وقت لترتاح به وترتب أولوياتك من جديد، مكافأة ستحصل عليها الأيام المقبلة.