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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 28\3\2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 28\3\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
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أمورك المهنية تسير على نحو جيد، سيتوج المجهود الذى بذلته الفترة الماضية بمكافآة وترقية، للمرة الأولى تشعر بالراحة الشديد فى عملك، حاول أن تتجنب النقاشات الجانبية التى من شأنها أن تدخلك فى أزمات مع رؤسائك فى العمل لا طائل من ورائها، الوقت مناسب لبدء المشروع الذى خططت له.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:
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علاقة حب جديدة ستدخلها اليوم، لا شك أن العلاقة الجديدة الآن بها كثيرًا من المغامرة، فظروفك المالية لن تسمح لك بالزواج الآن، لذا حاول أن تستغل هذه الفترة فى فهم شريك حياتك الجديد حتى تستطيع أن تتجنب الخلافات التى قد تنشأ بينكما مستقبلا.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
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الحفاظ على الرشاقة من أحد أهم علامات الجمال لدى كل إنسان، ازداد وزنك فى الشهور الماضية بشكل ملحوظ حتى أنه بات يهدد جمالك الذى كنت تتميز به، ممارسة التمارين الرياضية والسير على نظام غذائى سيحسن من صحتك كثيرًا، عليك استشارة طبيب الباطنة بشأن الآلام التى عانيت منها الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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مشروع جديد كنت تخطط له منذ سنوات والآن ستبدأ أولى خطوات تنفيذه، لا تحاول الاقتراض من المقربين لديك، فظروفهم المادية لن تسمح لهم مطلقًا باقتراضك، حاول أن تجلس مع صديقك المقرب للمناقشته بشأن عدد من الأمور.

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مصر 365

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