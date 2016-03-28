برج السرطان حظك اليوم الاثنين 28 /3 /2016

السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

>ترتكب مجموعة من الأخطاء تؤثر على وضعك فى العمل، خاصة أن أخطاءك متكررة، ومعظمها بسبب رفضك لتنفيذ أوامر رؤسائك فى العمل، المكابرة فى الخطأ ستجعلك تتكبد كثير من الخسائر، خاصة إنك فى بدايات حياتك العملية، حاول ان تحتوى الموقف وتتجاوز هذه المرحلة سريعاً حتى لا يثبت هذا الانطباع فى أذهان رؤسائك عنك.>أنت من الشخصيات التى تفضل الغموض والكتمان دائماً، وعلى الرغم من ذلك إلا ان مشاعرك دائماً تخونك وتفصح عما يخفيه عقلك، والتعبير عن المشاعر لا يتطلب العناء الذى تعيش فيه، فالصراحة فى العلاقات العاطفية دائماً أفضل، حاول أن تستوعب شريك حياتك جيداً حتى تعرف متى تفصح له عما بداخلك.>تتحامل على نفسك وتمارس العديد من التمرينات الرياضة بشكل متتالى وغير منتظم مما يؤثر على حالتك الصحية، تنظيم الوقت والموازنة بين تناول الوجبات المفيدة وممارسة الرياضة هو الحل الأنسب حتى تعود إلى قوتك البدينة المعهودة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة صعبة خاصة على الصعيد العملىن بعد الانطباع السيئ الذى تركه فى أذهان رؤسائه، بعد تكرار مجموعة من الأخطاء التى أثرت على مستوى كفاءته المهنية، و تسببت فى تأخير الترقيات، و هذه المرحلة تتطلب منك جهداً كبيراً حتى تصلح ما أفسدته.