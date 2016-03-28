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حظك اليوم الاثنين برج القوس 28 مارس

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حظك اليوم الاثنين برج القوس 28 مارس حظك اليوم الاثنين برج القوس 28 مارس

برج القوس على الصعيد المهنى


>أوضاعك فى العمل مستقرة تماماً، ولكن هناك بعض التوترات التى قد تؤثر عليك، ولكنك سرعان ما تتجاوزها، وأعلم أن أفضل طريق لتحقيق أحلامك هو بذل جهد أكبر والعمل بشكل مكثف حتى لا يقدر أحد على هزيمتك

برج القوس على الصعيد العاطفى


>تمتلك دائماً القدرة على إثبات حبك وولائك للحبيب، فهو الآن بأشد الحاجة إليك، عليك ألا تخذله وأن تقف إلى جواره قدر الإمكان، لذا عليك أن تبحث فى كل الأمور العالقة والتى كانت تزعجه فى الماضى، حتى تعود علاقتكما كما كانت فيما مضى.

على الصعيد الصحى..


>الحفاظ على وزنك هو أكثر ما يشغل بالك فى الفترة الماضية، فمن الضرورى أن تتبع نصائح الأطباء والمحافظة على وزنك، ويفضل أن تتبع نظام صحى يحميك من أى أزمات صحية مفاجئة.
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة الأصعدة، فقط تفاؤل وضع خطة محكمة لتحقيق أحلامك، وابدأ على الفور فى عمل كل ما ترغب فيه دون أن تسبب لنفسك أى أزمة.

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مصر 365

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