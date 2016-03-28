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حظك اليوم برج الثور الاثنين 28 /3/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 28 /3/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 28 /3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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أمامك الكثير من الفرص الرائعة للاستثمار بشكل جيد اليوم، ومن المرجح أن هذه الفرص ستدوم طويلاً لكن هذا لا يعنى التباطؤ فى اغتنامها.

بعض الاستراتيجيات المالية التى اعتمدتها من وقت طويل ستؤتى ثمارها اليوم وتعيش أيامًا من الرخاء الذى تستحقه.

على الصعيد العاطفي:
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الحب موجود حولك وأقرب إليك مما تتخيل حاول أن تعيد النظر فى تعاملك مع الأشخاص من حولك والجأ إلى المشورة العاطفية من أصدقاء تثق بهم إن لزم الأمر.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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تعانى اليوم من مشكلات لها علاقة بجفاف الجلد ليس فقط بسبب تغير الطقس وإنما بسبب عوامل داخلية أيضًا ناجمة عن تجاهلك بعض العناصر فى نظامك الغذائى مثل فيتامين C و E وشرب كميات سخية من المياه.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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ترتبط اليوم بالكثير من الالتزامات وقد تضطر لتلبية بعض الالتزامات العائلية التى تشعر فى البداية أنها عبء عليك ولكن مع الاندماج فيها ستجعل مزاجك يتحسن بشكل كبير وستكتشف فى نفسك مهارات جديدة لم تكن تتخيل أنها موجودة.

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مصر 365

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