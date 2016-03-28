حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 /3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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