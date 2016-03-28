أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 /3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 /3/2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 28 /3/2016

على الصعيد المهني:
>

تصقل اليوم الكثير من مهاراتك المهنية وتستفيد من روح القتال المتأججة داخلك، وتتعلم كيف تعمل باحترافية أكبر وهو ما ينعكس على دخلك ويجعلك تتلقى عروضًا وفرص جديدة تحقق أحلامًا طال انتظارك لها.

على الصعيد العاطفي:
>

اليوم مثالى جدًا للرومانسية خاصة بعد ان كتمت مشاعرك فترة طويلة والأمر نفسه ينطبق على شريك حياتك، كل ما تحتاجانه هو أن يعبر كل منكما بصراحة عن مطالبه فى العلاقة والاستفادة من الوقت الذى اصاب العلاقة الفتور فيها لتطويرها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>

قد تواجه صعوبة فى دفع نفسك للالتزام بشدة بنظام غذائى صارم وممارسة الرياضة، فحاول أن تأخذ كل شيء بالتدريجج ويجب ان تفهم ان الانظمة والاشياء الملائمة لغيرك لا يشترط بالضرورة ان تكون ملائمة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

انت اليوم أكثر صراحة من المعتاد وتتخلى عن لباقتك المعتادة، لذا من الأفضل أن تتريث قليلاً قبل أن تقول أى شيء قد يكلفك علاقتك بالآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى