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حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/28

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/28 حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/28


> لبرج الحوت :
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:


>بعض المشاكل ستغير من مخطتاتك نحو المستقبل وستوقف مسيرتك نوعا ما، لكنها ستكون مجرد كبوات زائلة وستستعيد مرة اخرى تألقك ونجاحك وحبك إلى العمل، وستحقق فى فترات لاحقة ما حلمت به من قبل فلا داعى للقلق .

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>ما زال الحب يحيط بك وانت لا تشعر به ولا تعطيه حقه الذى يستحقه، فحاول أن تستفيق قبل أن يفوت الأوان، وحاول أن تبحث فى من حولك لتجد حبيبك الذى طالمال حلمت به فهو بجانبك ويشعر بك لكنك أنت الذى لا تشعر به .

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:


>بعض الأعاض التى تعتقد أنها بسيطة ستتعرض لها مثل ألام البطن والصداع، لكن لا تستهين بها لأنها ربما تكون مؤشر على مشاكل كبيرة أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>انتبه كثيرا بعض المشاكل ستحيط بك وستجعلك فى تراجع فى مستواك العمى، لكن ذكائك سيخرجك من هذه المشاكل فلا داعى للقلق، فستكون مجرد أزمة عابرة وستمر مرور الكرام، والحب حاول أن تبحث فى من حولك ربما تجد الحب الضائع.

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مصر 365

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