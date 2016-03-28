حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/28



>حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>بعض المشاكل ستغير من مخطتاتك نحو المستقبل وستوقف مسيرتك نوعا ما، لكنها ستكون مجرد كبوات زائلة وستستعيد مرة اخرى تألقك ونجاحك وحبك إلى العمل، وستحقق فى فترات لاحقة ما حلمت به من قبل فلا داعى للقلق .>ما زال الحب يحيط بك وانت لا تشعر به ولا تعطيه حقه الذى يستحقه، فحاول أن تستفيق قبل أن يفوت الأوان، وحاول أن تبحث فى من حولك لتجد حبيبك الذى طالمال حلمت به فهو بجانبك ويشعر بك لكنك أنت الذى لا تشعر به .>بعض الأعاض التى تعتقد أنها بسيطة ستتعرض لها مثل ألام البطن والصداع، لكن لا تستهين بها لأنها ربما تكون مؤشر على مشاكل كبيرة أنت فى غنى عنها.>انتبه كثيرا بعض المشاكل ستحيط بك وستجعلك فى تراجع فى مستواك العمى، لكن ذكائك سيخرجك من هذه المشاكل فلا داعى للقلق، فستكون مجرد أزمة عابرة وستمر مرور الكرام، والحب حاول أن تبحث فى من حولك ربما تجد الحب الضائع.