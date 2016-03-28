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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2016/3/28

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2016/3/28 حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2016/3/28

لبرج العذراء
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:


>يستمر أبناء هذا البرج على نفس مسيرة التقدم والنهوض بمستواهم بالنسبة للجانب العملى، لكن ربما تستوقفهم بعض المشاكل التى سيتسبب بها زملاء العمل، لكن الذكاء والقدرة على التحكم بإدارة الأمور ستكون مخرج لهم وستخرجهم من هذه المشاكل العملاقة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:


>يجب أن لا تعيشوا فى وهم الحب أكثر من ذلك لان الكذب فى الحب لا يؤدى على أى نتيجة أخرى سوى التراخى عن هذه المشاعر وقتلها والشعور بالملل والاختناق يوم بعد يوم، ولأن الكذب عمره قصير فالحب سيكون عمره أقصر وأقصر.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:


>حاول أن تستمع إلى تعليمات الطبيب جيدا حتى لا تصاب ببعض الأمراض والأعراض التى تزيد من حالتك الصحية سوءا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>بعض المشاكل ستواجهك على مستوى عملك، لكن سريعا ما تتخلصوا منها وتبدأوا فى النهوض مرة أخرى، يجب أن تتخلصون من كذبة الحب وأن تستفيقون قبل ان تظلموا طرف أخر معكم.

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مصر 365

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