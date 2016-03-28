حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2016/3/28

حظك اليوم لبرج العذراء

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>يستمر أبناء هذا البرج على نفس مسيرة التقدم والنهوض بمستواهم بالنسبة للجانب العملى، لكن ربما تستوقفهم بعض المشاكل التى سيتسبب بها زملاء العمل، لكن الذكاء والقدرة على التحكم بإدارة الأمور ستكون مخرج لهم وستخرجهم من هذه المشاكل العملاقة.>يجب أن لا تعيشوا فى وهم الحب أكثر من ذلك لان الكذب فى الحب لا يؤدى على أى نتيجة أخرى سوى التراخى عن هذه المشاعر وقتلها والشعور بالملل والاختناق يوم بعد يوم، ولأن الكذب عمره قصير فالحب سيكون عمره أقصر وأقصر.>حاول أن تستمع إلى تعليمات الطبيب جيدا حتى لا تصاب ببعض الأمراض والأعراض التى تزيد من حالتك الصحية سوءا.>بعض المشاكل ستواجهك على مستوى عملك، لكن سريعا ما تتخلصوا منها وتبدأوا فى النهوض مرة أخرى، يجب أن تتخلصون من كذبة الحب وأن تستفيقون قبل ان تظلموا طرف أخر معكم.