حجز سيدتين لخطفهما طفلة للتسول بها أمام المساجد فى قليوب

أمرت نيابة قليوب برئاسة المستشار تامر محمود مختار، بحجز سيدتين لحين وصول التحريات حول اتهامهما بخطف طفلة عمرها 3 سنوات من أمام منزلها بقليوب للتسول بها وهن ترتديان النقاب أمام المساجد بمحافظة القاهرة.

تلقى المقدم أحمد كمال رئيس مباحث قسم قليوب بلاغًا من "فؤاد أحمد حلمى " - إستورجى - بغياب طفلته " جنا" - 3 سنوات- أثناء لهوها فى الشارع وبإخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية.

وتوصلت التحريات برئاسة العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى لوجود شاهد للواقعة يدعى "كريم محمد هارون على" - 13 سنة- الذى قرر مشاهدته الطفله صحبة سيدة منتقبة ترتدى ملابس سوداء وتم اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبه فى حينه.

تم وضع خطة بحث وتحرى شاملة وتوصلت تحريات فريق البحث إلى صحة الواقعة وتحديد مرتكبيها وتبين ان المتهمتين هن كل من (منى ا ف) وشهرتها "نادية" - 37 سنة - ربة منزل و" فوزية ع إ"وشهرتها "سوزان" 20 عاما- ربة منزل. وسبق اتهامها فى قضية تسول وتم القبض عليهما وتم تسليم الطفلة لأسرتها وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التسول بالطفلة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1079 إدارى لسنة 2016 قسم قليوب وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.



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