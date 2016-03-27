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بالفيديو - تصدي رائع من كاسياس أمام رومانيا يغازل به يورو 2016

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بالفيديو - تصدي رائع من كاسياس أمام رومانيا يغازل به يورو 2016 بالفيديو - تصدي رائع من كاسياس أمام رومانيا يغازل به يورو 2016

من يحرس مرمى إسبانيا في بطولة يورو 2016 سؤال يشغل الجميع، هل هو المخضرم إيكر كاسياس حارس بورتو أم دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

قبل ثلاثة أيام لعبت إسبانيا مع إيطاليا مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 وحرس دي خيا مرمى إسبانيا فيها.

يوم الأحد يلعب الإسباني مع نظيره الروماني مباراة ودية يحرس خلالها كاسياس عرين الماتادور.

وتصدى كاسياس لتسديدة قوية من نيكولاي ستانكيو في الدقيقة 33 توضح استعدادا للمحاربة على مركزه في المنتخب الإسباني.

يذكر أن كاسياس قاد الإسبان للتتويج بالنسختين الأخيرتين من اليورو 2008 و2012.

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فيديو اليوم السابع

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