بعد 3 سنوات .. إسبانيا تتعادل سلبيا لأول مرة

(إفي): تعادل المنتخب الإسباني مع بلغاريا سلبيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما في مدينة كلوج، وهي النتيجة التي يحققها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خاض خلالها 30 لقاء.

وكانت المرة الأخيرة التي يتعادل فيها المنتخب الإسباني سلبيا في 27 يونيو 2013 في نصف نهائي كأس القارات بالبرازيل أمام إيطاليا قبل أن يحسم (لاروخا) بطاقة العبور إلى النهائي بركلات الترجيح (7-6).

ولم ينه المنتخب الإسباني مباراة دون تسجيل أهداف من عام، عندما خسر أمام نظيره الهولندي بهدفين نظيفين في مباراة ودية أقيمت على ملعب أمستردام أرينا في 31 من مارس الماضي.

وعلى صعيد آخر، لم يحقق المنتخب الإسباني، الذي سيدافع عن لقبه القاري في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا، تعادلين متتاليين منذ نحو 12 عاما.

ففي الثالث من سبتمبر 2004، تعادل مع أسكتلندا بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في مدينة فالنسيا قبل أن يحقق نفس النتيجة أمام البوسنة في التصفيات المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006.

كما أن المنتخب الإسباني لم يفز في لقاء ودي خارج أرضه منذ السابع من يونيو 2014 عندما تغلب على السلفادور بهدفين نظيفين، في أول مباراة يتولى فيها ديفيد دي خيا الدفاع عن عرين (لاروخا).