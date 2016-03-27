بالصور.. وفد من طلاب جامعة المنوفية يزورون ميناء نوبيع

قام طلاب كلية الآداب بجامعة المنوفية اليوم، بزيارة تفقدية لميناء نويبع البحرى وذلك فى إطار رحلة الجامعة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء والمتضمنة مسح ميدانى لمدينة نويبع حيث شهد 131 طالبا و10 من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين أعمال التطوير بالميناء والتى تمثل نقلة حضارية للموانى المصرية.

وكان فى استقبالهم الربان محمد الشيمى مدير الميناء حيث اصطحبهم بجولة ميدانية بالميناء تفقدوا خلالها الرصيف البحرى وصالات الوصول والسفر وقام بشرح إمكانيات ومواصفات الميناء والرؤية المستقبلية لها والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات من الطلبة.

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