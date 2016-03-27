متحدث: الحوثيون يتبادلون الأسرى مع السعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد إنها تبادلت أسرى مع غريمتها السعودية في أول خطوة باتجاه إنهاء أزمة إنسانية سببها صراع مستمر منذ عام أسفر عن مقتل 6000 شخص على الأقل.

وبحسب رويترز قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الجماعة في بيان إن أولى خطوات التفاهم والاحترام للجانب الإنساني من الصراع هو تبادل الأسرى الذي جرى يوم الاحد.

وسلم الحوثيون تسعة أسرى سعوديين مقابل مئة من مقاتليهم.

ودخلت الرياض والتحالف العربي الحرب الأهلية في اليمن قبل عام في مسعى لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أطاح به الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحكم.