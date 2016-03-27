محافظ الوادي الجديد يوافق على نقل مدرس لقريته بعد إصابته بشلل نصفي فى حادث‎

اثناء زيارة اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد ، لقرية اسمنت بمركز الداخلة ،خلال اليومين الماضيين استوقفته إحدي السيدات من كبار السن بالقرية ، وطلبت منه ان يحاول أن يفعل شيئا لإبنها الوحيد ، والذي يعمل مدرس بإدارة ابو قرقاص التعليمية كمدرس مجال زراعي ،بعد أن أصيب بشلل نصفي ، توقف نصفه السفلي عن الحركة تماما بعد أن اصيب في حادث اليم، اثناء ركوبه لميكروباص بطريق الخارجة الداخلة .

وراح ضحية هذا الحادث 12 شخصا ونجا ابنها وطالبة أخري فقط من حادث الميكروباص ، واصبح قعيدا لا يقوي علي الحركة ، واصبحنا نسافر معه للمنيا لإعانته علي الحياة التي لا يقدر عليها بمفرده لظروفه .

المحافظ استمع جيدا لها وفورا إتصل المحافظ بالدكتور الهلالي الشربيني من تليفونه المحمول ، وشرح له حالة المدرس ، واتصل المحافظ بمحافظ المنيا والذي ابدي استعداده للموافقه علي نقل المدرس ، وقد وافق وزير التعليم علي نقله لقرية اسمنت بالوادي الجديد .