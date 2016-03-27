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بالفيديو.. عضو قومى المرأة ببنى سويف: 8 آلاف جريمة قتل خلال عام بسبب الميراث

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بالفيديو.. عضو قومى المرأة ببنى سويف: 8 آلاف جريمة قتل خلال عام بسبب الميراث بالفيديو.. عضو قومى المرأة ببنى سويف: 8 آلاف جريمة قتل خلال عام بسبب الميراث
أكدت ليلى أبوعقل المحامية، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف أن الإحصاءات تشير إلى وقوع 8 آلاف جريمة قتل خلال عام 2010 فى خاصة فى الصعيد والمناطق الصحراوية ذات الطابع القبلى بسبب التنازع على الميراث وهيمنة شخص بعينه على التركة.


>عضو قومى المرأة ببنى سويف 8 آلاف جريمة قتل خلال... by youm7
>وطالبت "أبوعقل" خلال مؤتمر نظمته اليوم جمعية شباب الخير برئاسة محمد سيد بالتعاون مع هيئة كير الدولية ومنسقتها مريم عزت فى حضور الشيخ محمود محمد ممثلاً لمديرية الأوقاف والقس مجدى نجيب، مجلس النواب بتعديل المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية رقم 77 لسنة 1943 والخاصة (بحبس كل من امتنع "رجل أو امرأة" عن منح الورثة حقهم فى الميراث من 6 شهور إلى عام أو تغريمه 10 آلاف جنيه)، والتى أقرها مجلس الوزراء لعرضها قريباً على مجلس النواب لتشمل " إلزام المتحكم فى الإرث بتسليمه للورثة خلال فترة زمنية محددة مع تغليظ العقوبة فى حالة الامتناع ".

عضو قومى المرأة ببنى سويف 8 آلاف جريمة قتل خلال عام بسبب الميراث (1)

عضو قومى المرأة ببنى سويف 8 آلاف جريمة قتل خلال عام بسبب الميراث (2)


>- خطيب بنى سويف: القرآن كرم المرأة وخصص سورة باسمها

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