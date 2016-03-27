بالصور.. نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم اللجان النقابية

كرمت نقابة المعلمين بجنوب سيناء فى اجتماع الجمعية العمومية اليوم اعضاء اللجان النقابية ومجلس ادارة نادى المعلمين وذلك فى قاعة نقابة المعلمين بطور سيناء وبحضور السيد سويلم وكيل وزارة التعليم ومحمد عقل وكيل مديرية التعليم وعصام رجب نقيب المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات امين صندوق النقابة ومحمد تقى الدين امين سر النقابة.

وناقشت الجمعية العمومية تجهيز فندق النقابة وصيانة المبنى الرئيسى وتأجير نادى النقابة وتقديم خدمات متميزة للمعلمين من خلال النادى والفندق.

وقال عصام رجب نقيب المعلمين بجنوب سيناء، إن اللجان النقابية ضمت معلمين اكفاء يعملون على حل مشاكل زملائهم فى أى وقت، مشيرا الى أن النقابة والنادى أصبحا مثالا يحتذى به على مستويات نقابات المعلمين على مستوى الجمهورية.

وأضاف ياسر عرفات امين صندوق النقابة، أن تكلفة إنشاء فندق فى الدور الثالث بالنقابة وصيانة المبنى بلغت 450 ألف جنيه، بالإضافة لدعم من النقابة العامة 146 الفا لفرش وتجهيز غرف الفندق.

من جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم أنه يسعده التعاون مع اللجان النقابية للمعلمين لحل مشاكل المعلمين فى كل إدارة، وأشار سويلم إلى أنه لن تقبل شكاوى كيدية وعلى الشاكى أن يتقدم بنفسه بشكوى رسمية، إذا رغب فى التحقيق فى شكواه، مبينا فيه بياناته.

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