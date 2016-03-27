5 حالات إغماء بسبب التزاحم فى حفل حماقى باستاد طنطا بالغربية

شهد حفل النجم محمد حماقى، المقام حاليًا باستاد طنطا الرياضى إصابة 5 من الجمهور بحالات إغماء، بسبب التزاحم الشديد، وتم نقلهم خارج الاستاد لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تألق المطرب محمد حماقى بأداء عدد من أغانيه من ألبومه الجديد ما ألهب حماس الجماهير الذين تفاعلوا معه بالغناء والتصفيق.

يذكر أن حفل حماقى تنظمه مؤسسة الجمهورية وشركة السباعى، بحضور محافظى الغربية وكفر الشيخ، وأكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء الغربية، وسط تشديدات أمنية من مديرية أمن الغربية داخل وخارج الاستاد.

- بالصور.. محمد حماقى يشعل حماس جمهوره بحفل طنطا