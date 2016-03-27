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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها

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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها
أكد العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة على تكثيف الجهود لإصلاح ماسورة الغاز الرئيسية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، بعد كسرها خلال عملية إصلاح خط مياه الشرب بشارع الروضة بوسط المدينة.

وفى هذا السياق تفقد منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة موقع حادث كسر ماسورة الغاز بدمنهور، ووجه بسرعة إصلاح الأعطال الناتجة عن الحادث وتوصيل الغاز مرة أخرى إلى المنازل، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى الحادث.

وكانت مدينة دمنهور قد شهدت حالة من الذعر بين الأهالى إثر كسر ماسورة الغاز الرئيسية فى شارع الروضة أثناء تصليح خط مياه الشرب دون حدوث إصابات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الأحداث بالإضافة إلى سيارات الصيانة بشركة الغاز، وتم غلق جميع المحابس التى تغذى ماسورة الغاز لمنع تسريبه كما تم فرض كردون أمنى حول مكان الواقعة لمنع مرور المواطنين والسيارات.

محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها (1)

محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها (2)

محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها (3)

محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها (4)

محافظ البحيرة يتفقد موقع ماسورة الغاز بدمنهور وجهود مكثفة لإصلاحها (5)


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