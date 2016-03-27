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بالصور.. تكريم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ

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بالصور.. تكريم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ بالصور.. تكريم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ
نظمت مدرسة شهيد السلام الثانوية بنين، اليوم الأحد، احتفالية بعيد الأم وختام الأنشطة، وكُرمت خلالها الأم المثالية عل مستوى المحافظة والثانية على مستوى الجمهورية "خضرة بدوى"، تحت إشراف ورعاية الدكتور منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور على فايق ميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وانتصار عبد النبى البنا مدير إدارة مدرسة شهيد السلام الثانوية، وياسر محمد بسيونى "القيادة الثانية"، وأحمد عبد القادر أبو النضر مدير إدارة التدريب بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وخالد الغفلول رئيس قسم الاتصال السياسى، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وكرم على فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعلمية، وانتصار البنا مديرة المدرسة، "خضرة بدوى" الأم المثالية على المحافظة والثانية على مستوى الجمهورية، وتكريم العشر الأوائل بالصف الأول والثانى الثانوى بالمدرسة ومحمد مرسى الجبالى المعلم المثالى على مستوى إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والأم المثالية بالمدرسة زينب محمد سلامه، والرائد المثالى محمد خليفة مصطفى، والطالب المثالى محمد على عبد العزيز، كما تم تكريم المدراء السابقين بمدرسة شهيد السلام، نادية محمود النجار، ومرفت توفيق فهمى، وفريد رمزى عاز ومصطفى رزق سيد أحمد وسامح عبد الغنى داوود " القيادة حالياً بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، كما تم تكريم 33 يتيم من أبناء المدرسة ومنحهم جوائز عينة كهدية عيد الأم.

وقال على فايق مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أن العرض الذى نظمته الدراسة بالإضافة للأشطة التى تمت ممارستها نالت استحسان الحصور، مضيفا أنه كرم الأسر بالمدرسة منها أسرة النشاط الموسيقى والتربية الفنية التى أقامت معرض فنى المتميز، كما تم تكريم أسرة العلوم، وأسرة الجغرافيا، وأسرة المكتبة بالمدرسة وأسرة اللغة الإنجليزية، وأسرة التربية الرياضية، وأسرة اللغة الفرنسية لمشاركتهم فى المعرض المتميز، كما تكريم طلاب العرض المسرحى والإذاعة المدرسية واللغة العربية.

وأضافت انتصار البنا، مديرة المدرسة، أن أسرة التربية الفنية أقامت معرض برعاية راندا عبد الرحمن نصر، إبراهيم سالم الجندى، ضحا على محسن شهاب الدين، تامر محمد كمال برهان، إشراف موجهى التربية الفنية ماجد ريمون وكرم عبد الملاك.

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(1)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(2)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(3)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(4)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(5)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(6)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(7)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(8)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(9)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(10)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(11)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(12)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(13)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(14)

تكريم-الأم-المثالية-الثانية-على-مستوى-الجمهورية-بكفر-الشيخ-(15)

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