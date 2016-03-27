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مصرع مواطن فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد يونس والخلايفة بالأقصر

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مصرع مواطن فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد يونس والخلايفة بالأقصر مصرع مواطن فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد يونس والخلايفة بالأقصر
لقى عامل مصرعه بطلقات نارية بأنحاء متفرقة من جسده بقرية الرياينة بأرمنت غرب الأقصر، وذلك فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد يونس والخلايفة لخلافات سابقة على رى ومياه بقطعة أرض، حرر محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد مصرع مواطن في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد يونس والخلايفة بقرية الرياينة بأرمنت الوابورات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المتوفى يدهي "حسين.أ.م" 38 سنة، عامل من عائلة أولاد يونس.

بإجراء التحقيقات وتكثيف التحريات، تبين أن الخصومة الثأرية تعود إلى قيام "محمد.أ" 42 سنة عامل شقيق المجنى عليه بقتل "علاء.ع" 24 سنة، من عائلة الخلايفة بحاجر الرياينة، والذى لقى مصرعه بعد تلقيه ضربة بالشومة فوق رأسه، نتيجة خلافات بينهما على المياه بقطعة أرض بالمنطقة، فتم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة القتل الخطأ.

انتقل فريق من نيابة أرمنت لمشرحة مستشفى أرمنت المركزى، وتمت عملية معاينة الجثة، وصرحت بدفنه، واستلمت أسرة المتوفى من عائلة أولاد يونس وتم تشييع جثمانه مساء اليوم.

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