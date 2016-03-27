السدحان يستعين بالنجوم وأسد في "الدروازة"

بدأ منذ أيام قليلة تصوير مسلسل "الدروازة" للفنان عبدالله السدحان في الرياض، استعداداً لعرض خلال شهر رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، بعد نجاح السدحان رمضان 2015 على القناة الأولى بمسلسله "منا وفينا" مع مجموعة من نجوم الفن السعودي والخليجي.

ويراهن التلفزيون السعودي على السدحان كنجم أوحد هذا العام، وتخصص له القناة الأولى الفترة الذهبية للعرض في رمضان، وهو عمل كوميدي اجتماعي إنساني، حلقاته منفصلة، ويناقش العديد من القضايا من واقع المجتمع السعودي في قوالب درامية منوعة بين الكوميدي والتراجيدي.

وقد تغير اسم العمل عدة مرات، ففي البداية كان اسم المسلسل "ماستر كاش"، وبعدها تحول إلى "طاخ طيخ" وأخيراً تغير الاسم وللمرة الثالثة ليكون "الدروازة".

والعمل من إنتاج مؤسسة فن المحلية للإنتاج الفني التابعة لعبدالله السدحان، وتأليف ورشة نص يشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وتضم الكتاب عنبرالدوسري وحسين الراشد، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة عبدالله السدحان بجانب نخبة من أهم نجوم الدراما السعودية والخليجية ومنهم: محمد العيسى ويوسف الجراح ومشعل المطيري وليلى السلمان وشمعة محمد وريم عبدالله ومروة محمد وأمينة العلي وأغادير السعيد ومريم الغامدي وإيمان القصيبي وعلي المدفع وعبدالعزيز المبدل ومحمد الكنهل وبشير الغنيم وعبدالرحمن الخطيب ومشعل العتيبي وعدد من نجوم اليوتيوب.

ويعتمد السدحان مثلما فعل في مسلسله العام الماضي "منا وفينا" على البطولة الجماعية لأشهر نجوم الكوميديا، لينهي الثنائية في الأعمال الكوميدية السعودية وخاصة المنفصلة، حيث يقوم ببطولة حلقاته باقة من أهم نجوم الكوميديا في المملكة ومنهم يوسف الجراح ومحمد العيسى وغيرهما، مستغنياً عن الثنائية في "طاش" بين السدحان والقصبي، ولم يستبدلها بثنائية بين السدحان وفنان آخر، كما فعل ناصر القصبي في "سيلفي" بتبديل ثنائية "طاش" مع السدحان بثنائية جديدة مع الفنان حبيب الحبيب.

وأيضاً تقديم رؤية إخراجية فنية مغايرة من المخرج اللبناني أسد فولادكار صاحب النجاحات الكبيرة في الكوميديا المصرية، والذي أخرج "منا وفينا" العمل الذي قدمه عبدالله السدحان رمضان الماضي، حيث يستخدم أحدث تقنيات الصورة من خلال فريق لبناني ومصري محترف لتقديم صورة مميزة تماثل الأعمال المصرية في جودة صورتها ترفع مستوى العمل فنياً وفق رؤية فنية وإخراجية خاصة.

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