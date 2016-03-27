حذاء ميسي للبيع في مزاد لمساعدة فقراء مصر

كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi انه سيعرض الحذاء الخاص به للبيع في مزاد علني، والتبرع بقيمته للفقراء في مصر.

وفي حوار تلفزيوني مسجّل أجراه لاعب منتخب برشلونة الإسباني لكرة القدم مع قناة محلية مصرية، تحدث عن طفولته قائلاً : "منذ طفولتي وأنا مُسالم للغاية، وأنا من عائلة كروية جداً تعشق كرة القدم، وكنت ألعب الكرة في الشارع مع إخوتي وفي أي مكان، وكنا نبحث عن مكان لنلعب فيه، سواءً في المنزل أو خارجه وبكل أنواع الكرة العادية وغيرها، الأكياس أو القماش".

وعن حياته الإنسانية، تابع ميسي تصريحاته قائلاً: "أنا شخص بسيط، وأحب مساعدة الناس، خاصة الشباب الصغير من أجل اجتياز الفترات الصعبة التي يمرون بها في بداية حياتهم".