أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حذاء ميسي للبيع في مزاد لمساعدة فقراء مصر

Google+ Print

الأحد 27-03-2016 21:54

كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi انه سيعرض الحذاء الخاص به للبيع في مزاد علني، والتبرع بقيمته للفقراء في .

وفي حوار تلفزيوني مسجّل أجراه لاعب منتخب برشلونة الإسباني لكرة القدم مع قناة محلية مصرية، تحدث عن طفولته قائلاً : "منذ طفولتي وأنا مُسالم للغاية، وأنا من عائلة كروية جداً تعشق كرة القدم، وكنت ألعب الكرة في الشارع مع إخوتي وفي أي مكان، وكنا نبحث عن مكان لنلعب فيه، سواءً في المنزل أو خارجه وبكل أنواع الكرة العادية وغيرها، الأكياس أو القماش".

وعن حياته الإنسانية، تابع ميسي تصريحاته قائلاً: "أنا شخص بسيط، وأحب مساعدة الناس، خاصة الشباب الصغير من أجل اجتياز الفترات الصعبة التي يمرون بها في بداية حياتهم".

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين