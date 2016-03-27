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4 نصائح لتخسيس البطن.. أهمها نام كويس وحضر الأكل لنفسك

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4 نصائح لتخسيس البطن.. أهمها نام كويس وحضر الأكل لنفسك 4 نصائح لتخسيس البطن.. أهمها نام كويس وحضر الأكل لنفسك
إنقاص الوزن لم يعد بالأمر الصعب، فبتنظيم الأكل وممارسة التمارين الخفيفة يمكن أن يحقق الجميع الوزن المثالى، لكن تخسيس البطن يحتاج مجهودا أكبر للتخلص منه.

وفى تقرير نشره الموقع الأمريكى "جود هاوس"مؤخرا يقدم الدكتور "أوز" جراح القلب الأمريكى تساعد على تخسيس البطن، هى:

1. النوم الجيد يساعد فى تخسيس البطن


>أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الحصول على قسط من النوم الجيد يساعد فى الحد من شهية الأكل ويعد عاملا هاما لإنقاص وزن الجسم بشكل عام ومنطقة البطن بشكل خاص.

2. تناول أطعمة خفيفة بين الوجبات يساعد فى تخسيس البطن


>يقول الدكتور "أوز" إن سمنة منطقة البطن تكون غالبا بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة لسد الجوع الشديد، وتناول أطعمة خفيفة بين الوجبات الرئيسية يقلل من كمية الوجبات الرئيسية، خاصة لو كانت هذه الأطعمة الخفيفة من الفواكه والخضراوات.

3. التفكير فى نوعية الطعام قبل تناوله يساعد فى تخسيس البطن


>ويعد التفكير فى نوعية الأطعمة من أهم النصائح التى ينادى بها الدكتور "أوز" لمرضى السمنة، خاصة مريض سمنة البطن، حيث يقول: التفكير فيما نأكل من أهم الخطوات التى تساعدنا بشكل غير مباشر فى اختيار الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة وهذا يجعل الجسم يحرق من القديمة المتراكمة فى البطن وكل أجزاء الجسم.

4. تحضير الطعام لنفسك يساعد فى تخسيس البطن


>تحضير الطعام فى المنزل بأنفسنا يساعدنا فى التخلص كثيرا من عادة تناول الطعام بالمطاعم، والتى تستخدم منتجات عالية السعرات وتحضير الطعام لنفسك يجعلك تختار الأطعمة المفيدة مثل الأسماك والخضراوات ومنتجات البروتين أكثر من النشويات والدهون غير المفيدة.

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بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة

بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
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